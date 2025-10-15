தமன்னா குறித்த பேச்சால் சர்ச்சை...விமர்சனத்திற்குள்ளான பிரபல நடிகர்

Senior actor criticized for remarks on Tamannaah Bhatia
தினத்தந்தி 15 Oct 2025 7:05 AM IST
"ஸ்ட்ரீ 2" படத்தில் "ஆஜ் கி ராத்" பாடலில் தமன்னா நடனமாடி இருந்தார்.

சென்னை,

ரசிகர்களால் நீண்ட காலமாக "மில்கி பியூட்டி" என்று அழைக்கப்படுபவர் தமன்னா . இருப்பினும், பெரிய நட்சத்திரங்கள் இதுபோன்ற வார்த்தைகளைப் பொதுவில் பயன்படுத்தும்போது, ​​அது சர்ச்சைக்குரியதாக மாறிவிடுகிறது.

சமீபத்தில் யூடியூப் சேனல் ஒன்றிற்கு அளித்த பேட்டியில், பிரபல பாலிவுட் நடிகர் அன்னு கபூர், "ஸ்ட்ரீ 2" படத்தில் தமன்னாவின் "ஆஜ் கி ராத்" பாடலைப் பார்த்து, "ஐயோ கடவுளே, என்ன ஒரு பால் போன்ற உடல்" என்று பாராட்டினார். இது சமூக ஊடகங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இந்தக் கருத்துகள் ஆன்லைனில் பரவலாக விமர்சிக்கப்பட்டன. குறிப்பாக கபூரின் வயது மற்றும் அந்தஸ்தை கருத்தில் கொண்டு, பலர் அவற்றை "தகாத மற்றும் அவமதிக்கிற பேச்சு" என்று விமர்சித்துள்ளனர்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

