தெலுங்கில் அறிமுகமாகும் சிம்பு?
சிம்புவை வைத்து நேரடி தெலுங்கு படத்தை எடுக்க பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது.
சென்னை,
தெலுங்கு சினிமாவின் மிக முக்கியமான தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் ஒன்றான சித்தாரா என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ், நடிகர் சிம்புவை வைத்து நேரடி தெலுங்கு படத்தை எடுக்க பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது.
இப்படத்தை விருது பெற்ற குறும்படமான மனசனமஹா மூலம் பிரபலமான தீபக் ரெட்டி இயக்குவார் என்று தெரிகிறது. இதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் இன்னும் ஆரம்ப கட்டங்களில் உள்ளதாகவும், இந்த படம் சிம்புவின் முதல் முழுமையான தெலுங்கு படமாக இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
எல்லாம் திட்டமிட்டபடி நடந்தால், இந்தப் படம் சிம்புவுக்கு டோலிவுட்டில் புதிய கதவுகளைத் திறக்கும். அதிகாரபூர்வ அறிவிப்புக்காக காத்திருப்போம்.
