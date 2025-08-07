"ரெட்ட தல" படத்தின் டீசரை வெளியிடும் சிவகார்த்திகேயன்

"ரெட்ட தல" படத்தில் அருண் விஜய் வித்தியாசமான கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

சென்னை,

தமிழ் சினிமாவில் குறிப்பிடத்தக்க நடிகர்களில் ஒருவர் அருண் விஜய். இவர் தற்போது கிரிஷ் திருக்குமரன் இயக்கத்தில் 'ரெட்ட தல' என்ற படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இந்த படத்தில் அருண் விஜய் இரட்டை வேடங்களில் நடிக்கிறார். இப்படத்தில் தான்யா ரவிச்சந்திரன், சித்தி இத்னானி உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். பிடிஜி யுனிவர்சல் நிறுவனம் தயாரிக்க சாம்.சி.எஸ் இப்படத்திற்கு இசையமைக்கிறார்.

இந்த படத்தில் அருண் விஜய் வித்தியாசமான கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருப்பதாகவும், இப்படம் அடுத்தடுத்த திருப்பங்களுடன் உருவாகியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஏற்கனவே இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் முழுவதும் நிறைவடைந்த நிலையில் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படாமல் உள்ளது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டீசர் குறித்த அறிவிப்பினை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது இன்று மாலை 5 மணியளவில் ரெட்ட தல படத்தின் டீசர் வெளியாக உள்ளது. இந்த டீசரை நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் வெளியிட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளனர்.

