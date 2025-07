சிவகார்த்திகேயனின் "மதராஸி" புதிய போஸ்டரை வெளியிட்ட படக்குழு

They try to silence him.But he comes out with the loudest roar ever heard!50 Days to go - #Madharaasi in theatres from September 5Sensational updates soon.. stay tuned!#DilMadharaasi#SKxARM #SK23@SriLakshmiMovie @Siva_Kartikeyan @ARMurugadoss @anirudhofficial… pic.twitter.com/Pm5cOSlbLn