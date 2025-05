'சூர்யா 46' படத்தின் பூஜை வீடியோ வெளியீடு

Here's a sneak peek into the Pooja Ceremony of the much-awaited #Suriya46 — https://t.co/FDKAzRhk7x Shoot begins at the end of May!️ Catch it in theaters Summer 2026!@Suriya_offl #VenkyAtluri @_mamithabaiju @realradikaa @TandonRaveena @gvprakash @vamsi84 @NimishRavi… pic.twitter.com/Evd4bam1TB