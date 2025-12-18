தமன்னாவுக்கு குவியும் பாலிவுட் ஆபர்கள்

Tamannaah is receiving a flood of Bollywood offers
தினத்தந்தி 18 Dec 2025 5:30 AM IST (Updated: 18 Dec 2025 5:30 AM IST)
அடுத்த ஆண்டு தமன்னா 5 இந்தி படங்களில் நடிக்க உள்ளார்.

சென்னை,

தமன்னாவுக்கு தொடர்ந்து வாய்ப்புகள் வருகின்றன. குறிப்பாக பாலிவுட்டில், அவருக்கு பட வாய்ப்புகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன.

அடுத்த ஆண்டு அவர் ஐந்து இந்தி படங்களில் நடிக்க உள்ளார். தமன்னா சமீபத்தில் வி. சாந்தாராம் வாழ்க்கை வரலாற்றுப் படத்தில் கையெழுத்திட்டார். அதில் அவர் நடிகை ஜெயஸ்ரீயாக நடிக்கிறார். தற்போது தயாரிப்பில் இருக்கும் ஷாஹித் கபூர் படமான “ஓ ரோமியோ”விலும் அவர் நடிப்பதாக தெரிகிறது.

இந்த படங்கள் தவிர, ரோஹித் ஷெட்டி இயக்கும் ஒரு படத்திலும் தமன்னா நடிக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் இரண்டு பாலிவுட் படங்களும் தயாரிப்பின் பல்வேறு கட்டங்களில் உள்ளன. மொத்தத்தில், அவர் தற்போது ஐந்து இந்தி படங்களில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்.

நடிகர் விஜய் வர்மாவுடனான பிரிவைத் தொடர்ந்து, தமன்னா தனது முழு கவனத்தையும் தொழில் வாழ்க்கையில் திருப்பியுள்ளார்.

