தேஜா சஜ்ஜா நடித்த "மிராய்" படத்தின் டீசர் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

#MiraiTeaser lands on 28.05.25 ❤️The #SuperYodha is all set for the BIG ADVENTURE Stay tuned to experience the EPIC WORLD of #MIRAI SuperHero @tejasajja123 Rocking Star @HeroManoj1 @RitikaNayak_ @Karthik_gatta @vishwaprasadtg #KrithiPrasad@GowrahariK @peoplemediafcy… pic.twitter.com/ud2490h5Vr