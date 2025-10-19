" அவர்தான் அடுத்த அல்லு அர்ஜுன்"...பிரபல தயாரிப்பாளர்
அல்லு அர்ஜுன் தற்போது அட்லீ இயக்கத்தில் நடித்து வருகிறார்.
சென்னை,
ஒரு காலத்தில் நடிகராக இருந்து இப்போது தயாரிப்பாளராக மாறி இருக்கும் பந்த்லா கணேஷ், ஐதராபாத்தில் தெலுங்கு பிரபலங்களுக்காக ஒரு பிரமாண்டமான தீபாவளி பார்ட்டி நடத்தினார். இந்த நிகழ்வில் சிரஞ்சீவி, வெங்கடேஷ் , தேஜா சஜ்ஜா போன்ற நட்சத்திரங்கள் கலந்து கொண்டனர்.
அப்போது பந்த்லா கணேஷ், தேஜா சஜ்ஜாவைப் பற்றி சில கருத்துக்களைத் தெரிவித்தார், அவரை இந்தியத் திரைப்படத் துறையின் "அடுத்த அல்லு அர்ஜுன்" என்று கூறினார்.
சமீபத்தில் வெளியான 'மிராய்' படத்தின் மூலம் ரசிகர்களை கவர்ந்த தேஜா சஜ்ஜா, தற்போது மீண்டும் இயக்குனர் பிரசாந்த் வர்மாவுடன் 'ஜாம்பி ரெட்டி 2' படத்தில் இணைந்திருக்கிறார். இந்த படம் 2027 ஜனவரியில் வெளியாக உள்ளது, விரைவில் படப்பிடிப்பு தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
