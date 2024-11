50-வது நாளில் அடியெடுத்து வைத்துள்ள 'மெய்யழகன்' படம்

Fifty days of Adoration Thanking all the good souls that embraced #Meiyazhagan with such unconditional love @Karthi_Offl @thearvindswami #PremKumar @Suriya_offl #Jyotika @rajsekarpandian #Rajkiran @SDsridivya #Jayaprakash @ActorSarann #GovindVasantha #MahendiranJayaraju… pic.twitter.com/CmbkZfbITQ