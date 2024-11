கமல்ஹாசனின் பிறந்தநாளில் வரும் 'தக் லைப்' படத்தின் அடுத்த அப்டேட்!

Get Ready to Celebrate @ikamalhaasan Sir's Birthday, a Festive Celebration awaits on 7th Nov. #KHBirthdayCelebrationsWatch out for the Thugs on Nov 7th at 11 am. #KamalHaasan #SilambarasanTR #Thuglife@ikamalhaasan #ManiRatnam @SilambarasanTR_ @arrahman #Mahendran… pic.twitter.com/eFb0S6JM3N