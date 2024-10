'கங்குவா' படத்தின் இரண்டாவது பாடல் வெளியானது

One life! One Journey! Turn up the volume and party hard because #YOLO #YOLOSong from #Kanguva is out now ✨Vibe here ▶️ https://t.co/pQRUNaUzDwA @ThisIsDSP Musical ️ #DeviSriPrasad @LavitaLobo✒️ @Viveka_Lyrics#VamosBrincarBabe #KanguvaFromNov14 @Suriya_offl… pic.twitter.com/vzf1DmefB0