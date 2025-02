'வீர தீர சூரன் 2' படத்தின் படப்பிடிப்பு வீடியோ வெளியானது

Team #VeeraDheeraSooran Wishes our Director #SUArunKumar - the person behind the epic action thriller #Kaali , a heartfelt birthday wishes#HappyBirthdaySUArunkumar#VDSfrom27thMarch2025#VeeraDheeraSooranA @gvprakash musical Produced by @hr_pictures @riyashibu_… pic.twitter.com/1pPdd6bWlj