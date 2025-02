வெளியானது 'அகத்தியா' படத்தின் டிரெய்லர்

Glad to launch the trailer of Aghathiyaa! Wishing the team a blockbuster success!https://t.co/QMdx2lQeRT#Aghathiyaa in Cinemas Worldwide from Feb 28 @IshariKGanesh @VelsFilmIntl @WamIndia @aghathiyaa @JiivaOfficial @akarjunofficial #RaashiKhanna @pavijaypoet @thisisysr… pic.twitter.com/MP3j5p44Mi