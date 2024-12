Before the Ultimate Laughter-Riot Feast Begins Feel the Hilarious Vibes with #SoodhuKavvum2Trailer on Dec 3#SoodhuKavvum2: நாடும் நாட்டு மக்களும் #SoodhuKavvum2FromDec13@ThirukumaranEnt @icvkumar @thangamcinemas @cinemas56492 @actorshiva #Karunakaran @HarishaJestin pic.twitter.com/d6qoU6q9BW