'ஆர்.ஏ.பி.ஓ 22' படத்தில் இணைந்த 'கூலி' நடிகர்

అందనివాడు.. అందరివాడు... Presenting our Superstar @nimmaupendra garu as 'SURYA KUMAR' - a tribute to the Spirit of Every Superstar we admire and look up to.#RAPO22 ❤️The exciting #RAPO22TitleGlimpse drops on May 15th @ramsayz #BhagyashriBorse @filmymahesh… pic.twitter.com/2jlJ0yV2qp