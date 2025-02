கார்த்தி நடித்த "வா வாத்தியார்" படத்தின் முதல் பாடல் வெளியானது

Let this song sweep you and your partner off your feet Here's the first single #UyirPathikaama from @Karthi_Offl's #VaaVaathiyaar https://t.co/upsDV4S62i A #NalanKumarasamy Entertainer A @Music_Santhosh Musical @VaaVaathiyaar #StudioGreen @gnanavelraja007… pic.twitter.com/oqRLMW8VK3