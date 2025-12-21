ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு...அவினாஷின் 'வானரா’ எப்போது திரைக்கு வருகிறது தெரியுமா?

Vanara all set to release theatres on Jan 1st
தினத்தந்தி 21 Dec 2025 7:08 AM IST
சென்னை,

'வானரா' படத்தின் மூலம் அவினாஷ் திருவீடுலா கதாநாயகனாகவும் இயக்குநராகவும் அறிமுகமாகிறார். இதில் சிம்ரன் சவுத்ரி கதாநாயகியாக நடிக்கிறார். நந்து வில்லனாக நடித்திருக்கிறார். இந்தப் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, வானரா திரைப்படம் ஜனவரி 1 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்று தயாரிப்பாளர்கள் அறிவித்துள்ளனர். இந்தப் படம் சில்வர் ஸ்கிரீன் சினிமாஸ் என்ற பதாகையின் கீழ் அவினாஷ் புயானி, அலபதி ராஜா மற்றும் சி. அங்கித் ரெட்டி ஆகியோரால் இணைந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. படத்திற்கான வசனங்களை சாய் மாதவ் புர்ரா எழுதியுள்ளார்.

ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்ட படத்தின் டீசர் பார்வையாளர்களைக் கவர்ந்துள்ளது மற்றும் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

