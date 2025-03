"வீர தீர சூரன்" படத்தின் டிரெய்லர் அப்டேட்

#VeeraDheeraSooran Audio and Trailer Launch preps are in full swing An #SUArunKumar Picture A @gvprakash musical Produced by @hr_pictures @riyashibu_ @chiyaan @iam_SJSuryah #surajvenjaramoodu @officialdushara @thenieswar @editor_prasanna @5starsenthilk @winanoath… pic.twitter.com/rnyZ88FhJw