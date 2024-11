'விடுதலை 2' படத்தின் இசை மற்றும் டிரெய்லர் ரிலீஸ் அப்டேட்

#Vathiyaar is arriving #ViduthalaiPart2 Audio & Trailer launch on November 26th at 8 PM Directed by #vertrimaaran An @ilaiyaraaja musical#ViduthalaiPart2FromDec20@VijaySethuOffl @sooriofficial @elredkumar @rsinfotainment @GrassRootFilmCo @ManjuWarrier4 @BhavaniSre… pic.twitter.com/KOg7HBUI4z