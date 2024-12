100-வது நாளை நிறைவு செய்த விஜய்யின் 'தி கோட்'...வீடியோ வெளியிட்ட படக்குழு

Celebrating 100 glorious Days of 'The Greatest Of All Time'One phenomenon. Infinite cheers #ThalapathyVijay defines the #GOAT legacy ❤️@actorvijay SirA @vp_offl HeroA @thisisysr Magical #TheGreatestOfAllTime#ThalapathyIsTheGOAT#KalpathiSAghoram… pic.twitter.com/FCRkOeEjGv