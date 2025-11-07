- செய்திகள்
கயாடு லோஹரின் புதிய படம்....ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு
இயக்குனர் கே.வி. அனுதீப் இயக்கும் இப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதி தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை,
"பங்கி" என்ற புதிய நகைச்சுவைப் படத்திற்காக, நடிகர் விஸ்வக்சென்னுடன் நடிகை கயாடு லோஹர் இணைந்துள்ளார். இந்த படத்தின் டீசர் சமீபத்தில் வெளியானது.
இந்தப் படத்தில், விஷ்வக்சென் ஒரு திரைப்பட இயக்குனராக ஒரு புதிய வேடத்தில் நடிக்கிறார், அதே நேரத்தில் கயாடு லோஹர் ஒரு நடிகையாக நடிக்கிறார். பீம்ஸ் செசிரோலியோ இப்படத்திற்கு இசையமைக்கிறார்.
இயக்குனர் கே.வி. அனுதீப் இயக்கும் இப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதி தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, இப்படம் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் 3-ம் தேதி வெளியாக உள்ளது.
Unlimited Laughter. Unlimited Entertainment. Unlimited FUN! #FUNKY GRAND RELEASE WORLDWIDE on APRIL 3rd, 2026. #FunkyFromApril3rd Mass Ka Das @VishwakSenActor @11Lohar @anudeepfilm @vamsi84 #SaiSoujanya #BheemsCeciroleo @NavinNooli @Venkatupputuri… pic.twitter.com/KLdhiJrMWL— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) November 6, 2025
