"வார் 2" டீசர் வைரல் - ரசிகர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்த ஜூனியர் என்.டி.ஆர்

Double the fire. Double the fury. Pick your side. #War2Teaser out NOW #War2 only in theatres from 14th August. Releasing in Hindi, Telugu and Tamil. #YRFSpyUniverse Hindi: https://t.co/nPzC4EkrdLTelugu: https://t.co/N6dpQGbND4Tamil: https://t.co/PG3LrWpUUt pic.twitter.com/gP0myw9M3l