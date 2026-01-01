'ஜனநாயகன்' டிரெய்லர் எப்போது வெளியாகும் ? படக்குழு அறிவிப்பு
ஜனநாயகன்' படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மலேசியா தலைநகர் கோலாலம்பூரில் நடைபெற்றது.
சென்னை,
சதுரங்க வேட்டை, தீரன் அதிகாரம் ஒன்று, நேர்கொண்ட பார்வை, போன்ற வெற்றிப் படங்களை இயக்கியவர் இயக்குநர் எச்.வினோத். தற்போது இவர் யை வைத்து ’ஜனநாயகன்’ படத்தை இயக்கி உள்ளார். இப்படத்தின் எடிட்டிங் பணிகள் வரை முடிவடைந்து பொங்கல் வெளியீடாக ஜனவரி 9-ம் தேதி திரைக்கு வர உள்ளது.
இதில், நாயகியாக பூஜா ஹெக்டேவும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் மமிதா பைஜூவும் நடித்துள்ளனர். தீவிர அரசியலில் களமிறங்கி இருக்கும் விஜய் நடிக்கும் கடைசி படம் இதுதான் என்று கூறப்படுகிறது. இதனால் படத்துக்கு சினிமா தாண்டி அரசியல் களத்திலும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. வழக்கமான விஜய் படம் போன்று இல்லாமல், இந்த படத்தில் அரசியல் நெடி அதிகம் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் பிரியாமணி, பாபி தியோல், கவுதம் மேனன், நரேன் ஆகியோர் இப்படத்தில் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.
இதற்கிடையில், ஜனநாயகன்' படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மலேசியா தலைநகர் கோலாலம்பூரில் உள்ள புக்கிட் ஜலில் மைதானத்தில் பிரமாண்டமாக நடைபெற்றது.
இந்த நிலையில் ஜனநாயகன் படத்தின் டிரைலர் வெளியாகும் தேதியை புதிய போஸ்டரை வெளியிட்டு படக்குழு அறிவித்துள்ளது. அதன்படி ஜனநாயகன் படத்தின் டிரைலர் நாளை மறுநாள் (3ம் தேதி ) வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது. நாளை மறுநாள் மாலை 6.45 மணிக்கு தமிழ், இந்தி , தெலுங்கு உள்ளிட்ட மொழிகளில் டிரைலர் வெளியாகிறது. இதனால் விஜய் ரசிகர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர்.