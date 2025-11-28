கீர்த்தி சுரேஷின் “ரிவால்வர் ரீட்டா” - சினிமா விமர்சனம்
சந்துரு இயக்கத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ் நடிப்பில் வெளியான ‘ரிவால்வர் ரீட்டா’ படம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை காண்போம்.
ஒரு ரவுடியின் மரணமும், அதனால் ஏற்படும் சிக்கல்களுமே கதை. மிகப்பெரிய ரவுடியான சூப்பர் சுப்பராயனை முன்பகையால் பழிதீர்க்க அஜய்கோஷ் துடிக்கிறார். அப்படி காத்திருக்கும் சூழலில் சூப்பர் சுப்பராயன் மதுபோதையில் கீர்த்தி சுரேஷ் வீட்டுக்கு சென்று இறந்துபோகிறார். பிணத்தை அப்புறப்படுத்த தனது அம்மா ராதிகாவுடன், கீர்த்தி சுரேஷ் காரில் புறப்படுகிறார். இதற்கிடையில் அந்த பிணத்தை கைப்பற்றி காசு பார்க்க நினைக்கும் ஒரு கும்பல் கீர்த்தி சுரேசை துரத்துகிறது.
இன்னொருபுறம் சூப்பர் சுப்பராயனின் மகன் சுனில் தந்தையை தேடி அலைந்து கீர்த்தி சுரேஷ் பக்கம் நெருங்குகிறார். அதேவேளை பழைய பகையை மனதில் வைத்து கீர்த்தி சுரேசை பழிவாங்க துடிக்கிறார் இன்ஸ்பெக்டர் ஜான் விஜய். இந்த மும்முனை தாக்குதலில் இருந்து கீர்த்தி சுரேஷ் குடும்பம் தப்பித்ததா? என்பதே பரபரப்பான மீதி கதை.
சீரியஸ் ஒருபுறம், காமெடி மறுபுறம் என படம் முழுக்க கவனிக்க வைத்திருக்கிறார் கீர்த்தி சுரேஷ். அதிரடி - ஆக்ஷனில் மிரட்டப் போகிறார் என்று காத்திருந்த கண்களுக்கு 'கிளைமேக்ஸ்'-ல் மட்டும் ஆறுதல் கொடுத்திருக்கிறார்.
ஜாலியான அம்மாவாக புகுந்து விளையாடியுள்ளார், ராதிகா சரத்குமார். ‘அத்தை சொல்றேன் மாப்பிள்ளை. போட்டுத் தள்ளுங்க’ என்று சொல்லுமிடம் கலக்கல்.
ரவுடிகளாக வரும் சூப்பர் சுப்பராயன், சுனில், கல்யாண், 'விசேஷ' ஏற்பாட்டாளர் சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி, காயத்ரி ஷான், குகாசினி ஆகியோர் கொடுத்த வேலையை செய்திருக்கிறார்கள். அஜய் கோஷ் தவிர ரெடின் கிங்ஸ்லி, சென்ராயன், பிளேடு சங்கர், கதிரவன், அகஸ்டின் ஆகியோரின் காமெடி காதை கடிக்கிறது.
தினேஷ் கிருஷ்ணன் ஒளிப்பதிவும், ஷான் ரோல்டன் இசையும் படத்துடன் ஒன்ற செய்கிறது. ஜாலியான திரைக்கதை படத்துக்கு பலம். அதேவேளை ஏற்கனவே பார்த்து பழக்கப்பட்ட காட்சிகளே வைக்கப்பட்டிருப்பது சலிப்பை உண்டாக்குகிறது. 'லாஜிக்' மீறல்களும் கொஞ்ச நஞ்சமல்ல.
கர்மா நிச்சயம் அதன் வேலையை காட்டும் என்ற அடிப்படையில், ஒரு ஜாலியான கதையை கொடுத்து கவனம் ஈர்த்துள்ளார், இயக்குனர் கே.சந்துரு.
ரிவால்வர் ரீட்டா - இப்படி எதிர்பார்க்கல ஆத்தா.