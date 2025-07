ஓடிடியில் வெளியாகும் ''டி.என்.ஏ''.. எதில், எப்போது பார்க்கலாம்?

From box office hit to your home screen - DNA streaming from 19th July on JioHotstar! ✨#DNA streaming from July 19 on JioHotstar #DNA #DNAStreamingFromJuly19 #DNAonJioHotstar #JioHotstarTamil#DNAMovie @Atharvaamurali #NimishaSajayan #NelsonVenkatesan @Olympiamovis… pic.twitter.com/2ErZlu3bHF