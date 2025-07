"குபேரா" முதல் "டிஎன்ஏ" வரை.. இந்த வாரம் ஓ.டி.டி.யில் வெளியான படங்கள்!

Some puzzles break the mind Some truths break the heart ▶️ https://t.co/VGAbeVzZf2#DNA Now Streaming on JioHotstar ✨#DNA #DNANowStreaming #DNAonJioHotstar #JioHotstarTamil#DNAMovie @Atharvaamurali #NimishaSajayan #NelsonVenkatesan @Olympiamovis @Ambethkumarmla… pic.twitter.com/m3NRuW2SNA