ஓடிடியில் வெளியாகும் 'தி கிரேட் பிரீ-வெடிங் ஷோ'...எப்போது, எதில் பார்க்கலாம்?
ராகுல் ஸ்ரீனிவாஸ் இயக்கிய இந்தப் படம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.
சென்னை,
கடந்த7-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி, அதன் நகைச்சுவைக்காக நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற திரைப்படம் 'தி கிரேட் பிரீ-வெடிங் ஷோ'. ராகுல் ஸ்ரீனிவாஸ் இயக்கிய இந்தப் படத்தில் திருவீர் மற்றும் டீனா ஸ்ராவ்யா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்தனர்.
கடந்த 14-ம் தேதி இப்படம் தமிழ் திரையரங்குகளில் வெளியானது. இப்படம் தற்போது ஓடிடியில் வெளியாக உள்ளது. அதன்படி, இப்படம் ஜீ5-யில் டிசம்பர் 5 முதல் ஸ்ட்ரீமிங் ஆகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாஸ்டர் ரோஹன், நரேந்திர ரவி, யாமினி நாகேஸ்வர் மற்றும் பலர் துணை வேடங்களில் நடித்திருக்கிறார்கள். சுரேஷ் பொப்பிலி இசையமைக்க, சந்தீப் அகரம் மற்றும் அஷ்மிதா ரெட்டி பசானி ஆகியோர் இப்படத்தை தயாரித்திருக்கிறார்கள்.
