வாழை படம் : ஓ.டி.டி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

Oru unathaamana padaippu #vaazhai#Vaazhai Streaming From October 11 on Disney+ HotstarStreaming in Hindi, Telugu, Malayalam, Kannada, Bengali and Marathi@mariselvaraj84 @musisanthosh@navvi_studios @fmpp_films @divya_mari @kalaiyarasananbu @nikhilavimalofficial… pic.twitter.com/aF4AcDKA8E