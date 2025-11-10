தில்லைவிடங்கன் விடங்கேஸ்வரர் கோவில்
திருமணம் என்பது அவரவர் மனவிருப்பம் போல் அமைந்தால் வாழ்க்கை முழுவதும் இனிமையாக இருக்கும். அப்படி மனதுக்கு பிடித்த வாழ்க்கை அமைய அருள்புரியும் தலமாக தில்லைவிடங்கன் கோவில் உள்ளது. மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே உள்ள தில்லைவிடங்கன் என்ற ஊரில் இத்தகைய சிறப்புமிக்க தில்லைநாயகி சமேத விடங்கேஸ்வரர் கோவில் அமைந்துள்ளது. இக்கோவில் சந்திரன் சாபம் நீங்கிய தலமாகவும் விளங்குகிறது.
தல சிறப்பு
முன்னொரு காலத்தில் தட்சனின் சாபத்தால் சந்திரனின் கலைத்திறன் ஒவ்வொன்றாக பறிபோனது. இதனால் மனம் வருந்திய சந்திரன், நாரத மகரிஷியிடம் தன் துன்பத்தை எடுத்துரைத்தார். அவர், ‘‘பூலோகத்தில் தில்லையில் பொற்சபையில் எழுந்தருளி அருள்பாலித்து வரும் தில்லை அம்பலத்தை வேண்டி தவம் இயற்று. உமக்கு நற்பயன் கிட்டும்’’ என ஆசி வழங்கினார்.
அதன்படி சிவபூஜை செய்ய நினைத்த சந்திரன், தில்லை அம்பலத்துக்கு தெற்கே நீர் வளமும், நில வளமும் ஒருங்கே பெற்ற பசுமையான, அமைதியான ஒரு இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து, அங்கே சந்திர புஷ்கரணியை நிறுவினார். பின்பு, அதன் மேற்குக்கரையில் ஒரு சிவலிங்கத்தை (விடங்கேஸ்வரர்) ஸ்தாபித்து, அதனை பிள்ளை நாயகராக நினைத்து தவமிருந்தார். இதன் பயனாக எம்பெருமான், அம்மையுடன் தோன்றி ஆசி வழங்கினார். அவரது அருளால் சந்திரன் சாபம் நீங்கப் பெற்றான்.
இவ்வாறு தில்லைநாயகி உடன்தோன்றிய இறைவன், சந்திரனின் சாபம் நீக்கிய இடமே இன்று ‘தில்லைவிடங்கன்’ என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது. இங்கு அமைந்துள்ள தில்லை நாயகி உடனுறை விடங்கேஸ்வரர் திருத்தலம், சந்திர பரிகார தலமாக விளங்குகிறது.
கோவில் அமைப்பு
இந்த ஆலயம் கிழக்கு நோக்கி அமைந்துள்ளது. ஆலயத்துக்கு முன்பாக அலங்கார வளைவு எழிலுடன் காட்சி அளிக்கிறது. அதில் சிவனை சந்திரன் வணங்குவது போன்ற சுதைச் சிற்பம் காணப்படுகிறது. அதை வணங்கிவிட்டு உள்ளே சென்றால், நந்தியும், பலிபீடமும் அமைந்துள்ளது. அடுத்ததாக மகாமண்டபம் உள்ளது. அதன் வலதுபுறத்தில் தில்லைநாயகி அம்பாள் சன்னிதி இருக்கிறது. இங்கு அம்பாள் தெற்குமுகம் பார்த்து அருள்பாலிக்கிறாள்.
மகாமண்டபத்தின் கிழக்கு திசையில் சந்திரன் காட்சி தருகிறார். மேற்கில் விநாயகர், பாலகிருஷ்ணன், பாலமுருகன் ஆகியோர் சன்னிதிகள் அமைந்துள்ளன. அடுத்தாக அர்த்த மண்டபம் உள்ளது. இங்கு சன்னிதிகள் எதுவும் கிடையாது. கருவறையில் இறைவன் விடங்கேஸ்வரர் லிங்கத் திருமேனியில் அருள்பாலிக்கிறார்.
சில இடங்களில், அங்கு அருள்பாலிக்கும் இறைவன் பெயரிலேயே அந்த ஊர் பெயரும் அமைந்திருக்கும். ஆனால் இறைவன், இறைவி பெயர்கள் இணைந்து தலத்தின் பெயர் அமைவது மிகவும் அபூர்வம். இங்கு அருள்பாலிக்கும் இறைவி ‘தில்லை நாயகி’ பெயரும், இறைவன் ‘விடங்கேஸ்வரர்’ பெயரும் இணைந்து, இத்தலத்தின் பெயர் ‘தில்லைவிடங்கன்’ என்று அழைக்கப்படுவது இக்கோவிலின் தனிச் சிறப்பாகும்.
பிரார்த்தனை
திருமணமாகாத பெண்கள் இத்தலத்தில் வீற்றிருக்கும் தில்லைநாயகியிடம் வேண்டி பிரார்த்திக்கின்றார்கள். அதுபோல திருமணத்திற்காக காத்திருக்கும் ஆண்கள் விடங்கேஸ்வரரிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். இத்தலத்தில் வேண்டி கொள்பவர்களுக்கு தங்கள் மனதில் நினைத்திருக்கும் மணவாழ்க்கை அமையும். திருமணத் தடை உள்ளவர்களுக்கு இங்குள்ள இறைவன் தடையை நீக்கி மங்கல ஓசை கேட்க வைப்பார் என்று பக்தர்கள் பூரிப்புடன் கூறுகிறார்கள். திருமணத் தடை நீங்கி, மனம்போல் வாழ்க்கை அமைந்தவர்கள், நேர்த்திக்கடனாக தில்லைநாயகி அம்பாளுக்கு தாலி அணிவித்து தங்கள் பிரார்த்தனையை நிறைவேற்றிக் கொள்கிறார்கள்.
‘நன்றாகப் படித்தும், படித்த படிப்புக்கேற்ற வேலை கிடைக்கவில்லையே’ என்று வருந்துபவர்கள், இத்தலத்துக்கு வந்து விடங்கேஸ்வரர் சன்னிதி முன்பாக கல்வி சான்றிதழ்களை வைத்து வேண்டிக்கொள்கின்றனர். பிரார்த்தனை செய்த சிலநாட்களிலேயே அவர்களின் கல்வித் தகுதிக்கேற்ற வேலை கிடைப்பதாக அங்கு வரும் பக்தர்கள் கூறுகிறார்கள். வேலை கிடைத்தவுடன் நேர்த்திக்கடனாக முதல் மாத ஊதியத்தில் மகேசனுக்கு மனம் குளிர அபிஷேகம், ஆராதனை செய்கிறார்கள்.
ஆயிரம் செல்வங்கள் இருந்தாலும் புத்திரபாக்கியம் என்பது பெரும் செல்வம். அந்த குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்காமல் சில தம்பதிகள் பெரும் கவலையில் இருப்பார்கள். அவர்கள் இங்குள்ள தில்லைநாயகிக்கு வாசனை மலர்களால் மாலை சூட்டி, நெய் தீபம் ஏற்றி பிரார்த்தனை செய்தால் மிக விரைவில் உங்கள் வீட்டில் மழலைச் செல்வம் கிடைக்கும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை. இக்கோவிலில் பிரார்த்தனை செய்து ஆயிரக்கணக்கானோருக்கு புத்திரபாக்கியம் கிடைத்திருப்பதாக பக்தர்கள் கூறுகிறார்கள்.
விழாக்கள்
இக்கோவிலில் மகாசிவராத்திரி வெகுவிமரிசையாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. அன்றைய தினம் நான்கு கால பூஜைகள் நடைபெற்று, இரவு முழுவதும் நடை திறந்திருக்கும். கார்த்திகை மாதம் திங்கட்கிழமைகளில் சோமவார பூஜை மிக சிறப்பாக நடைபெறும். இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு, 108 முறை பிரகாரத்தை சுற்றி தங்கள் மனதில் நினைத்த காரியம் நிறைவேற பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். அதேபோல் வேண்டியவை நடப்பதாகவும் பக்தர்கள் கூறுகிறார்கள்.
மார்கழி மாதம் வரும் திருவாதிரை, ஆருத்ரா தரிசனம் அன்று சுவாமிக்கும், அம்பாளுக்கும் சிறப்பு அபிஷேகங்கள் செய்யப்பட்டு சிறப்பு அலங்காரத்தில் காட்சி தருகிறார்கள். அன்று பக்தர்கள் திருவாதிரை களி வைத்து பூஜை செய்து, சர்வ பிரார்த்தனை மேற்கொள்கிறார்கள்.
விடங்கேஸ்வரரையும், தில்லைநாயகியையும் வழிபட்டால் வாழ்வில் ஏற்படும் அனைத்துவிதமான குறைகளும் நீங்கி, இன்பம் பெருகுவதாக பக்தர்கள் நம்பிக்கை தெரிவிக்கின்றனர்.
கோவில், காலை 7 மணி முதல் 11 மணி வரையும், மாலை 5 மணி முதல் 8 மணி வரையும் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்வதற்காக திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கும்.
சீர்காழி புதிய பஸ் நிலையத்தில் இருந்து 3 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ளது விடங்கேஸ்வரர் திருக்கோவில்.