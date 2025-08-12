இந்த வார விசேஷங்கள்: 12-8-2025 முதல் 18-8-2025 வரை

இந்த வார விசேஷங்கள்: 12-8-2025 முதல் 18-8-2025 வரை
தினத்தந்தி 12 Aug 2025 10:23 AM IST
திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் நாளை மறுநாள் (ஆகஸ்ட் 14) ஆவணி உற்சவம் ஆரம்பம்.

இந்த வார விசேஷங்கள்

12-ந் தேதி (செவ்வாய்)

* சங்கடஹர சதுர்த்தி.

* வடமதுரை சௌந்திரராஜப் பெருமாள் கருட வாகனத்தில் புறப்பாடு.

* சேலம் செவ்வாய்பேட்டை மாரியம்மன் வசந்த உற்சவம்.

* சுவாமிமலை முருகன் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

13-ந் தேதி (புதன்)

* இருக்கன்குடி மாரியம்மன் பவனி.

* திருப்பதி ஏழுமலையான் மைசூர் மண்டபம் எழுந்தருளல்.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்மருக்கு திருமஞ்சனம்.

* திருத்தணி முருகப்பெருமானுக்கு பாலாபிஷேகம்.

* மேல்நோக்கு நாள்.

14-ந் தேதி (வியாழன்)

* திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் ஆவணி உற்சவம் ஆரம்பம்.

* சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

* திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ராமருக்கு திருமஞ்சனம்.

* சமநோக்கு நாள்.

15-ந் தேதி (வெள்ளி)

* இருக்கன்குடி மாரியம்மன் ஆடித் திருவிழா.

* பெருவயல் முருகப்பெருமான் திருவீதி உலா.

* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.

* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் கோவிலில் சுந்தரவல்லி தாயார் புறப்பாடு.

* சமநோக்கு நாள்.

16-ந் தேதி (சனி)

* கோகுலாஷ்டமி.

* நெல்லை நகரம் சந்தான கோபால நவநீதகிருஷ்ண சுவாமி கோவிலில் கோகுலாஷ்டமி உற்சவம்.

* திருத்தணி முருகப் பெருமான் தெப்ப உற்சவம்.

* திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டாள் தங்க மயில் வாகனத்தில் உலா.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

17-ந் தேதி (ஞாயிறு)

* திருச்செந்தூர் முருகப்பெருமான் தங்கமுத்து கிடா வாகனத்திலும், இரவு வெள்ளி யானை வாகனத்திலும், அம்பாள் வெள்ளி சப்பரத்திலும் பவனி.

* மன்னார்குடி ராஜ கோபாலசுவாமி புறப்பாடு.

* மேல்நோக்கு நாள்.

18-ந் தேதி (திங்கள்)

* தேரெழுந்தூர், தேவகோட்டை, திண்டுக்கல், உப்பூர், மிலட்டூர் தலங்களில் விநாயகர் விழா தொடக்கம்.

* பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர் உற்சவம் ஆரம்பம்.

* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப்பாவாடை தரிசனம்.

* சமநோக்கு நாள்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

