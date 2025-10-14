இந்த வார விசேஷங்கள்: 14-10-2025 முதல் 20-10-2025 வரை

இந்த வார விசேஷங்கள்: 14-10-2025 முதல் 20-10-2025 வரை
14 Oct 2025
நாளை மறுதினம் திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை, திருத்தணி முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

இந்த வார விசேஷங்கள்

14-ந் தேதி (செவ்வாய்)

* சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஆண்டாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* பத்ராசலம் ராமபிரான் பவனி வரும் காட்சி.

* குரங்கணி முத்து மாலையம்மன் பவனி.

* சமநோக்கு நாள்.

15-ந் தேதி (புதன்)

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்மருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* திருமயம் சத்திய மூர்த்தி புறப்பாடு.

* திருவைகுண்டம் கள்ளபிரானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

* மேல்நோக்கு நாள்.

16-ந் தேதி (வியாழன்)

* சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

* திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.

* திருத்தணி முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

* திருவெம்பல் சிவபெருமான் புறப்பாடு.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

17-ந் தேதி (வெள்ளி)

* சர்வ ஏகாதசி.

* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.

* ராமேஸ்வரம் பர்வதவர்த்தினி அம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி தங்கப் பல்லக்கில் புறப்பாடு.

* திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் ரெங்கமன்னார் கண்ணாடி மாளிகைக்கு எழுந்தருளல்

* கீழ்நோக்கு நாள்.

18-ந் தேதி (சனி)

* சனிப்பிரதோஷம்.

* திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியர் கோவிலில் தீர்த்தாபிஷேகம்.

* குற்றாலம், பாபநாசம், திருவெம்பல் தலங்களில் சிவபெருமான் விசு உற்சவ தீர்த்தவாரி.

* திருப்பதி ஏழுமலையான் கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல்.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

19-ந் தேதி (ஞாயிறு)

* முகூர்த்த நாள்.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஆஞ்சநேயருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* கீழ்திருப்பதி கோவிந்தராஜப் பெருமாளுக்கு ஊஞ்சல் சேவை.

* மேல்நோக்கு நாள்.

20-ந் தேதி (திங்கள்)

* முகூர்த்த நாள்.

* தீபாவளி பண்டிகை.

* அங்கமங்கலம் அன்னபூரணி அம்பாள் லட்டு அலங்காரம்.

* மதுரை மீனாட்சி அம்மனுக்கு வைரக் கிரீடம் சாற்றியருளல்.

* சமநோக்கு நாள்.

தினத்தந்தி

