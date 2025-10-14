இந்த வார விசேஷங்கள்: 14-10-2025 முதல் 20-10-2025 வரை
நாளை மறுதினம் திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை, திருத்தணி முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.
இந்த வார விசேஷங்கள்
14-ந் தேதி (செவ்வாய்)
* சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஆண்டாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* பத்ராசலம் ராமபிரான் பவனி வரும் காட்சி.
* குரங்கணி முத்து மாலையம்மன் பவனி.
* சமநோக்கு நாள்.
15-ந் தேதி (புதன்)
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்மருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* திருமயம் சத்திய மூர்த்தி புறப்பாடு.
* திருவைகுண்டம் கள்ளபிரானுக்கு பால் அபிஷேகம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
16-ந் தேதி (வியாழன்)
* சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.
* திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.
* திருத்தணி முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.
* திருவெம்பல் சிவபெருமான் புறப்பாடு.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
17-ந் தேதி (வெள்ளி)
* சர்வ ஏகாதசி.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.
* ராமேஸ்வரம் பர்வதவர்த்தினி அம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி தங்கப் பல்லக்கில் புறப்பாடு.
* திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் ரெங்கமன்னார் கண்ணாடி மாளிகைக்கு எழுந்தருளல்
* கீழ்நோக்கு நாள்.
18-ந் தேதி (சனி)
* சனிப்பிரதோஷம்.
* திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியர் கோவிலில் தீர்த்தாபிஷேகம்.
* குற்றாலம், பாபநாசம், திருவெம்பல் தலங்களில் சிவபெருமான் விசு உற்சவ தீர்த்தவாரி.
* திருப்பதி ஏழுமலையான் கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
19-ந் தேதி (ஞாயிறு)
* முகூர்த்த நாள்.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஆஞ்சநேயருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* கீழ்திருப்பதி கோவிந்தராஜப் பெருமாளுக்கு ஊஞ்சல் சேவை.
* மேல்நோக்கு நாள்.
20-ந் தேதி (திங்கள்)
* முகூர்த்த நாள்.
* தீபாவளி பண்டிகை.
* அங்கமங்கலம் அன்னபூரணி அம்பாள் லட்டு அலங்காரம்.
* மதுரை மீனாட்சி அம்மனுக்கு வைரக் கிரீடம் சாற்றியருளல்.
* சமநோக்கு நாள்.