இந்த வார விசேஷங்கள்: 16-12-2025 முதல் 22-12-2025 வரை
தினத்தந்தி 16 Dec 2025 10:25 AM IST
திருவரங்கம் நம்பெருமாள், காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள், மதுரை கூடலழகர் பெருமாள் தலங்களில் 21-ம் தேதி பகற்பத்து உற்சவம்.

இந்த வார விசேஷங்கள்

16-ந் தேதி (செவ்வாய்)

* கோவில்களில் திருப்பாவை, திருவெம்பாவை விழா தொடக்கம்.

* சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஆண்டாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* திருப்பதி ஏழுமலையான் கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல்.

* சமநோக்கு நாள்.

17-ந் தேதி (புதன்)

* பிரதோஷம்.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்மருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* திருவைகுண்டம் கள்ளபிரானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

* திருப்பரங்குன்றம் முருகப்பெருமான் புறப்பாடு.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

18-ந் தேதி (வியாழன்)

* சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் தங்க கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

* திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.

* திருத்தணி முருகப்பெருமான் பால் அபிஷேகம்.

* பெருஞ்சேரி வாகீஸ்வரர் புறப்பாடு.

19-ந் தேதி (வெள்ளி)

* அமாவாசை.

* அனுமன் ஜெயந்தி.

* திருவரங்கம் நம்பெருமாள் திருநெடுந் தாண்டவம்.

* நாமக்கல் ஆஞ்சநேயருக்கு வடை மாலை சாற்றியருளல்.

* சங்கரன் கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.

* சமநோக்கு நாள்.

20-ந் தேதி (சனி)

* விஷ்ணு ஆலயங்களில் திருப்பல்லாண்டு உற்சவம் ஆரம்பம்.

* ஆழ்வார்திருநகரி நம்மாழ்வார் திருமொழி திருநாள் தொடக்கம்.

* திருவைகுண்டம் கள்ளபிரானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

21-ந் தேதி (ஞாயிறு)

* ஆழ்வார்திருநகரி நம்மாழ்வார் ராஜாங்க சேவை.

* திருவரங்கம் நம்பெருமாள், காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள், மதுரை கூடலழகர் பெருமாள் தலங்களில் பகற்பத்து உற்சவம்.

* திருத்தணி முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

22-ந் தேதி (திங்கள்)

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் காளிங்க நர்த்தன காட்சி.

* திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள், அரியக்குடி சீனிவாசப் பெருமாள், வடமதுரை சவுந்திரராஜப் பெருமாள் தலங்களில் திருமொழி திருநாள் தொடக்கம்.

* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.

* மேல்நோக்கு நாள்.

