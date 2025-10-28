இந்த வார விசேஷங்கள்: 28-10-2025 முதல் 3-11-2025 வரை
அக்டோபர் 30-ம் தேதி சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம், உப்பிலியப்பன் கோவில் சீனிவாசப்பெருமாள் புறப்பாடு.
இந்த வார விசேஷங்கள்
28-ந் தேதி (செவ்வாய்)
* திருச்செந்தூர், குமாரவயலூர், திருமாலிருஞ்சோலை, சோலைமலை தலங்களில் முருகப்பெருமானுக்கு திருக்கல்யாண வைபவம்.
* வள்ளியூர் முருகப்பெருமான் கோ ரத உற்சவம்.
* திருவனந்தபுரம், திருவட்டாறு சிவபெருமான் புறப்பாடு.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
29-ந் தேதி (புதன்)
* சிக்கல் சிங்காரவேலர் வள்ளி தேவியை மணந்து இந்திர விமானத்தில் புறப்பாடு.
* திருக்கோஷ்டியூர் சவுமியநாராயணப் பெருமாள் ஊஞ்சல் உற்சவ சேவை.
* உத்திரமாயூரம் வள்ளலார் சன்னிதியில் சுவாமி சந்திரசேகரர் புறப்பாடு.
* மேல்நோக்கு நாள்.
30-ந் தேதி (வியாழன்)
* சிரவண விரதம்.
* சாத்தூர் வேங்கடேசப்பெருமாள் தோளுக்கினியானில் புறப்பாடு.
* திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.
* சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.
* உப்பிலியப்பன் கோவில் சீனிவாசப்பெருமாள் புறப்பாடு.
* மேல்நோக்கு நாள்.
31-ந் தேதி (வெள்ளி)
* முகூர்த்த நாள்.
* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் தைலக்காப்பு உற்சவ விழா.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் வேதவல்லி தாயாருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.
* ராமேஸ்வரம் பர்வத வர்த்தினி அம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளல்.
1-ந் தேதி (சனி)
* சுமார்த்த ஏகாதசி.
* மதுரை கூடலழகர் பெருமாள் புறப்பாடு.
* திருக்கோஷ்டியூர் சவுமியநாராயணப் பெருமாள் ஊஞ்சல் உற்சவ சேவை.
* உத்திரமாயூரம் வள்ளலார் சன்னிதியில் சுவாமி சந்திரசேகரர் புறப்பாடு.
* மேல்நோக்கு நாள்.
2-ந் தேதி (ஞாயிறு)
* வைஷ்ணவ ஏகாதசி.
* வள்ளியூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் வள்ளி திருக்கல்யாணம்.
* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் நூபுர கங்கைக்கு எழுந்தருளிய காட்சி.
* திருப்பதி ஏழுமலையான் கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
3-ந் தேதி (திங்கள்)
* முகூர்த்த நாள்.
* பிரதோஷம்.
* நாங்குநேரி உலகநாயகி அம்மன் வருஷாபிஷேகம்.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* திருப்பதி ஏழுமலையான் மைசூர் மண்டபம் எழுந்தருளல்.
* மேல்நோக்கு நாள்.