இந்த வார விசேஷங்கள்: 28-10-2025 முதல் 3-11-2025 வரை
தினத்தந்தி 28 Oct 2025 10:42 AM IST
அக்டோபர் 30-ம் தேதி சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம், உப்பிலியப்பன் கோவில் சீனிவாசப்பெருமாள் புறப்பாடு.

28-ந் தேதி (செவ்வாய்)

* திருச்செந்தூர், குமாரவயலூர், திருமாலிருஞ்சோலை, சோலைமலை தலங்களில் முருகப்பெருமானுக்கு திருக்கல்யாண வைபவம்.

* வள்ளியூர் முருகப்பெருமான் கோ ரத உற்சவம்.

* திருவனந்தபுரம், திருவட்டாறு சிவபெருமான் புறப்பாடு.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

29-ந் தேதி (புதன்)

* சிக்கல் சிங்காரவேலர் வள்ளி தேவியை மணந்து இந்திர விமானத்தில் புறப்பாடு.

* திருக்கோஷ்டியூர் சவுமியநாராயணப் பெருமாள் ஊஞ்சல் உற்சவ சேவை.

* உத்திரமாயூரம் வள்ளலார் சன்னிதியில் சுவாமி சந்திரசேகரர் புறப்பாடு.

* மேல்நோக்கு நாள்.

30-ந் தேதி (வியாழன்)

* சிரவண விரதம்.

* சாத்தூர் வேங்கடேசப்பெருமாள் தோளுக்கினியானில் புறப்பாடு.

* திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.

* சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

* உப்பிலியப்பன் கோவில் சீனிவாசப்பெருமாள் புறப்பாடு.

* மேல்நோக்கு நாள்.

31-ந் தேதி (வெள்ளி)

* முகூர்த்த நாள்.

* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் தைலக்காப்பு உற்சவ விழா.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் வேதவல்லி தாயாருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.

* ராமேஸ்வரம் பர்வத வர்த்தினி அம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளல்.

1-ந் தேதி (சனி)

* சுமார்த்த ஏகாதசி.

* மதுரை கூடலழகர் பெருமாள் புறப்பாடு.

* திருக்கோஷ்டியூர் சவுமியநாராயணப் பெருமாள் ஊஞ்சல் உற்சவ சேவை.

* உத்திரமாயூரம் வள்ளலார் சன்னிதியில் சுவாமி சந்திரசேகரர் புறப்பாடு.

* மேல்நோக்கு நாள்.

2-ந் தேதி (ஞாயிறு)

* வைஷ்ணவ ஏகாதசி.

* வள்ளியூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் வள்ளி திருக்கல்யாணம்.

* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் நூபுர கங்கைக்கு எழுந்தருளிய காட்சி.

* திருப்பதி ஏழுமலையான் கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல்.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

3-ந் தேதி (திங்கள்)

* முகூர்த்த நாள்.

* பிரதோஷம்.

* நாங்குநேரி உலகநாயகி அம்மன் வருஷாபிஷேகம்.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* திருப்பதி ஏழுமலையான் மைசூர் மண்டபம் எழுந்தருளல்.

* மேல்நோக்கு நாள்.

