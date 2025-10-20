தங்கம் விலை சரிவு: நகை பிரியர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி

தங்கம் விலை சரிவு: நகை பிரியர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி
x
தினத்தந்தி 20 Oct 2025 9:48 AM IST
t-max-icont-min-icon

தங்கம் விலை கடந்த சனிக்கிழமை சரிந்த நிலையில் இன்றும் விலை வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளது

சென்னை,

தங்கம் விலை இன்று அதிரடியாக சரிந்துள்ளது. பவுனுக்கு ரூ.640 குறைந்து ஒரு பவுன் தங்கம் ரூ.95,360 ஆக விற்பனையாகிறது. ஒரு கிராம் தங்கம் விலை ரூ.11,920 க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராம் ஒன்றிற்கு ரூ.80 குறைந்துள்ளது. கடந்த சனிக்கிழமை தங்கம் விலை குறைந்த நிலையில், நேற்று விடுமுறை தினம் என்பதால் தங்கம் விலை மாற்றம் இன்றி இருந்தது. தீபாவளி தினமான இன்று தங்கம் விலை குறைந்து இருப்பது நகை பிரியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X