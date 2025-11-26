மீண்டும் உச்சத்தை நோக்கி செல்லும் தங்கம் விலை.. இன்றைய விலை நிலவரம் என்ன..?
தங்கம் விலை நேற்று சவரனுக்கு ரூ.1,600 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.93,760-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
சென்னை,
தங்கம் விலை ஒரு நாள் ஏறுவதும், மறுநாள் இறங்குவதுமான சூழலே கடந்த ஒரு வாரமாக நீடிக்கிறது. கடந்த 21-ந் தேதி விலை குறைந்திருந்த நிலையில், 22-ந் தேதி விலை அதிகரித்து, நேற்று முன்தினம் குறைந்து, நேற்று மீண்டும் உயர்ந்து காணப்பட்டது.
அதன்படி, நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 520-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.92 ஆயிரத்து 160-க்கும் விற்பனை ஆனது. நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.200-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,600-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 720-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.93 ஆயிரத்து 760-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இதன் மூலம் தங்கம் மீண்டும் ரூ.93 ஆயிரத்தை தாண்டி இருந்தது.
வெள்ளி விலையும் நேற்று அதிகரித்து இருந்தது. கிராமுக்கு ரூ.3-ம், கிலோவுக்கு ரூ.3 ஆயிரமும் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.174-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1 லட்சத்து 74 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை ஆனது.
தங்கம் விலை
இந்நிலையில் தங்கம் விலை மீண்டும் உச்சத்தை நோக்கி பயணிக்க தொடங்கி உள்ளது. அதன்படி இன்று கிராமுக்கு ரூ.80-ம், சவரனுக்கு ரூ.640-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.11,800-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.94,400-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரையில், கிராமுக்கு ரூ.2 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.176-க்கும். ஒரு கிலோ ரூ.1 லட்சத்து 76 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
கடந்த 5 நாட்களில் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
26.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.94,400 (இன்று)
25.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.93,760 (நேற்று)
24.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.92,160
23.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.93,040
22.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.93,040
21.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.91,680