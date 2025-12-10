சற்று உயர்ந்த தங்கம் விலை.. வரலாறு காணாத உச்சத்தில் வெள்ளி விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

சற்று உயர்ந்த தங்கம் விலை.. வரலாறு காணாத உச்சத்தில் வெள்ளி விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன..?
தினத்தந்தி 10 Dec 2025 9:48 AM IST (Updated: 10 Dec 2025 10:01 AM IST)
வெள்ளி விலை இன்று வரலாறு காணாத உச்சத்தை எட்டி உள்ளது.

சென்னை,

தங்கம் விலை கடந்த மாதம் (அக்டோபர்) 17-ந்தேதி (ஒரு சவரன் ரூ.97,600) புதிய உச்சத்தை தொட்டு அனைவரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. பின்னர் விலை குறையத் தொடங்கியது. இதனைத்தொடர்ந்து விலை ஏற்ற-இறக்கத்துடனேயே இருந்து வந்தது. இந்த சூழலில் கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை மீண்டும் உச்சத்தை நோக்கி பயணித்து வருகிறது.

அந்த வகையில் தங்கம் விலை நேற்று குறைந்திருந்தது. சென்​னை​யில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை, கிராம் ஒன்றுக்கு ரூ.40 குறைந்து , ஒரு கிராம் ரூ.12,000-க்கும், சவரன் ஒன்றுக்கு ரூ.320 என குறைந்து ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.96 ஆயிரத்திற்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. வெள்ளி விலை நேற்று ஒரு கிலோவுக்கு ஆயிரம் உயர்ந்து, ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை ரூ.1,99,000- க்கு விற்பனையானது.

தங்கம் விலை

இந்நிலையில் இன்று தங்கம் விலை சற்று அதிகரித்துள்ளது. அதன்படி கிராமுக்கு ரூ.30-ம், சவரனுக்கு ரூ.240-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.12,030-க்கும், சவரன் ரூ.96,240-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை இன்று வரலாறு காணாத உச்சத்தை எட்டி உள்ளது. இதன்படி வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.8-ம், கிலோவுக்கு ரூ.8 ஆயிரமும் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.207-க்கும். ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 7 ஆயிரத்திற்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

கடந்த சில நாட்களில் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

10.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.96,240

09.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.96,000

08.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.96,320

07.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.96,320

06.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.96,320

05.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.96,000

04.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.96,160

03.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.96,480

02.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.96,320

01.12.2025- ஒரு சவரன் ரூ.96,560

