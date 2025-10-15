தினம், தினம் புதிய உச்சம்.. இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் என்ன..?

தினம், தினம் புதிய உச்சம்.. இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் என்ன..?
தினத்தந்தி 15 Oct 2025 9:28 AM IST
நேற்று தங்கம் விலை முதல்முறையாக ஒரு சவரன் ரூ.94 ஆயிரத்தை தாண்டி வரலாறு படைத்து இருந்தது.

சென்னை,

தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏற்ற-இறக்கத்தில் காணப்படுகிறது. அதிலும் கடந்த சில நாட்களாக தினமும் காலை மற்றும் பிற்பகலில் தங்கம் விலையில் மாற்றம் இருந்து வருகிறது. இதனால் தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்து வருகிறது. தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏறுமுகம் கண்டு வருவது இல்லத்தரசிகளுக்கு மட்டுமல்ல சுப நிகழ்ச்சிகளை திட்டமிட்டு வைத்திருக்கும் குடும்ப தலைவர்களுக்கும் கடுமையான அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தங்கம் விலை எப்போது இறங்கும் என்பதே அவர்களின் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது.

தங்கம் விலை நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 580-க்கும், சவரன் ரூ.92 ஆயிரத்து 640-க்கும் விற்பனையானது. இந்தநிலையில் நேற்று ரூ.245 அதிகரித்து கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 825-க்கும், ரூ.1,960 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.94 ஆயிரத்து 600-க்கும் விற்பனையானது.

தங்கம் விலை சீரான இடைவெளியில் புதிய உச்சத்தை எட்டி பிடித்து வருகிறது. அந்தவகையில் நேற்றும் தங்கம் விலை முதல்முறையாக ரூ.94 ஆயிரத்தை தாண்டி வரலாறு படைத்து இருக்கிறது.

தங்கம்

இந்நிலையில் இன்று சென்னையில் ஆபரணத்தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.35 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.11,860-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.280 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.94,880-க்கும் விற்பனையாகி வருகிறது.

வெள்ளி

தங்கம் விலையை போன்றே வெள்ளி விலையும் உயர்ந்துகொண்டே செல்கிறது. நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.197-க்கும், கிலோ ரூ.1 லட்சத்து 97 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. நேற்று ரூ.9 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.206-க்கும், ரூ.9 ஆயிரம் உயர்ந்து ரூ.2 லட்சத்து 6 ஆயிரத்துக்கும் வெள்ளி விற்பனையாகியது. வெள்ளி முதல்முறையாக கிலோவுக்கு ரூ.2 லட்சத்தை கடந்து புதிய உச்சத்தை தொட்டிருந்தது.

இந்நிலையில் இன்று வெள்ளி விலை மேலும் உயர்ந்து புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது. இதன்படி வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.1-ம், கிலோவுக்கு ஆயிரம் ரூபாயும் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.207-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 7 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

கடந்த 5 நாட்களில் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

15.10.2025 ஒரு சவரன் ரூ.94,880 (இன்று)

14.10.2025 ஒரு சவரன் ரூ.94,600 (நேற்று)

13.10.2025 ஒரு சவரன் ரூ.92,640

12.10.2025 ஒரு சவரன் ரூ.92,000

11.10.2025 ஒரு சவரன் ரூ.92,000

10.10.2025 ஒரு சவரன் ரூ.90,720

