இஸ்ரோவில் வேலை: ஐடிஐ, டிப்ளமோ முடித்தவர்களுக்கு அருமையான வாய்ப்பு
இஸ்ரோவில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
பெங்களூர்,
இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் எனப்படும் இஸ்ரோவில் காலியாக உள்ள டிரைவர், தொழில்நுட்ப உதவியாளர், டெக்னிஷீயன் உள்ளிட்ட பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
இது பற்றிய விவரம் வருமாறு:-
பணியிடங்கள் எண்ணிக்கை:
தொழில்நுட்ப உதவியாளர் (மெக்கானிக்கல்) - 11,
தொழில்நுட்ப உதவியாளர் (எலக்ட்ரானிக்ஸ்) - 01
துணை அதிகாரி - 01
டெக்னிஷீயன் (டர்னர்) - 01
டெக்னிஷீயன் (பிட்டர்) - 04
டெக்னிஷீயன் - 01
கனரக வாகன ஓட்டுநர் - 02
இலகுரக வாகன ஓட்டுநர் - 02
என மொத்தம் 23 பணியிடங்கள் உள்ளன.
கல்வி தகுதி: பணியின் தன்மைக்கேற்ப மாறுபடும். டிப்ளமோ, ஐடிஐ முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். டிரைவர் பணிக்கு உரிய ஓட்டுநர் உரிமம் வைத்து இருப்பது அவசியம்.
சம்பளம்: அதிகபட்சமாக டெக்னிஷீயன் பணிக்கு ரூ 21,700/- – 69,100 வரை வழங்கப்படும், கனரக டிரைவர் பணிக்கு ரூ.63,200 வரை வழங்கப்படும்.
தேர்வு முறை: எழுத்து தேர்வு, திறன் தேர்வு நடைபெறும்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.750 செலுத்த வேண்டும். தேர்வு எழுதிய பிறகு ரூ.500 திருப்பி அளிக்கப்படும். எஸ்.சி/எஸ்.டி உள்ளிட்ட பிரிவினருக்கு முழு கட்டணமும் திருப்பி அளிக்கப்படும்.
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: 26.08.2025
தேர்வு அறிவிப்பினை படிக்க: https://www.lpsc.gov.in/docs/01-2025 Detailed.pdf