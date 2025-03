மதுரை காமராஜ் பல்கலைக்கழகம்- வழங்கும் படிப்புகள்- முழு விவரம்

1966 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட மதுரை காமராஜ் பல்கலைக்கழகம் தமிழகத்திலுள்ள புகழ்பெற்ற பல்கலைக்கழகங்களில் ஒன்றாகும்.தேசிய தர மதிப்பீட்டு குழுவினரின் ஏ ++(NAAC -A++) தரச் சான்றிதழ் பெற்ற பல்கலைக்கழகம் ஆகும்.இந்தப் பல்கலைக்கழகம் "UNIVERSITY WITH POTENTIAL EXCELLENCE" என்னும் சிறப்பு அந்தஸ்தை, தரமான கற்பித்தல் தரமான ஆய்வு மற்றும் பலருக்கும் கல்வி வழங்கியதற்காக 2007 ஆம் ஆண்டு பெற்றுள்ளது.

இந்தப் பல்கலைக்கழகத்தில் 77 துறைகள் மூலம் 44 வட்டம் மேற்படிப்புகளும் 57 PH.D பட்டப்படிப்புகளும் 17 டிப்ளமோ மற்றும் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ சான்றிதழ் படிப்புகளும் பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றன.ஒரு கோடிக்கும் மேற்பட்ட பட்டதாரிகளை உருவாக்கிய சிறப்புமிக்க பல்கலைக்கழகமாக இது திகழ்கிறது.

பல்கலைக்கழகத்தில் நடத்தப்படும் படிப்புகள்.

மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் நடத்தப்படும் படிப்புகள் பற்றிய விபரம்.

முதுகலை பட்டம் மாற்றும் பாடங்களின் விவரம்:

I. A. BIOLOGICAL SCIENCES

1.M.Sc Genomics

B. BIOCHEMISTRY

1.M.Sc Biochemistry

C.MICROBIAL TECHNOLOGY

1.M.Sc Microbiology

II. BIOMEDICAL SCIENCES

1. M.Sc Biomedical Sciences

2. M.Sc Microbial Gene Technology

பயோடெக்னாலஜி

1. M.Sc Biotechnology

IV. A. BUSINESS STUDIES MANAGEMENT STUDIES

1.M.B.A

B. ENTREPRENEURSHIP STUDIES

1.M.B.A Hospital Administration

C.COMMERCE

1.M.Com

V. CHEMISTRY

1.M.Sc Chemistry

VI. EARTH AND ATMOSPHERIC SCIENCE

A.GEOGRAPHY

1.M.Sc Geography

B. ENVIRONMENTAL REMOTE SENSING AND

CARTOGRAPHY

1.M.Sc. Earth Remote Sensing and Geo Information Technology

VII. ECONOMICS

1. M.A Economics

2. M.Sc Mathematical Economics

VIII. A. EDUCATION

1. M.Ed

B. PHYSICAL EDUCATION

2. M.P.Ed

IX. A. ENERGY, ENVIRONMENT AND NATURAL ரெஸோலார்க்ஸ்(ஆற்றல், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் இயற்கை வளங்கள்)

1. M.Sc Environmental Sciences

B. MARINE AND COASTAL STUDIES

2. M.Sc Marine Biology

X. ENGLISH AND FOREIGN LANGUAGE

A. ENGLISH AND COMPARATIVE LITERATURE

1.M.A English

B. ENGLISH LANGUAGE STUDIES

1. M.A English Language Studies

C. FRENCH(பிரெஞ்ச்)



1. M.A. French

XI. HISTORICAL STUDIES

1. M.A History

XII. INDIAN LANGUAGES

A. MALAYALAM

1. M.A Malayalam

B. KANNADA

1. M.A Kannada

C. சன்ஸ்க்ரிட்

1. M.A Sanskrit

D. TELUGU AND COMPARATIVE LITERATURE

1.M.A Telugu

XIII. INFORMATION டெக்னாலஜி( தகவல் தொழில் நுட்பம்)

A. COMPUTER APPLICATIONS

1. M.C.A

B. COMPUTER SCIENCE

1. M.Sc கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்

C. LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE

2. M.Lib.I.Sc

XIV. LINGUISTICS AND COMMUNICATION

A.LINGUISTICS

1. M.A லிங்குஸ்டிக்ஸ் (மொழியியல்)

B. JOURNALISM AND SCIENCE COMMUNICATION

1. M.A Journalism and Mass Communication

C. COMMUNICATION

1. M.Sc Visual கம்யூனிகேஷன்

XV. MATHEMATICS

1. M.Sc Mathematics

XVI. PERFORMING ARTS FOLKLORE AND CULTURAL

STUDIES

1. M.A Folklore

XVII. PHYSICS

1. M. Sc Physics

XVIII. RELIGIONS, PHILOSOPHY AND HUMANIST THOUGHT

1. M.A Philosophy and Religion

XIX. SOCIAL SCIENCES

A. SOCIOLOGY

1. M.A Sociology

2. M.Sc Psychology

B. POLITICAL SCIENCE

1. M.A Political Science

2. M.Sc Criminal Justice and Victimology

XX. TAMIL STUDIES

1. M.A Tamil

XXI. YOUTH EMPOWERMENT YOUTH WELFARE STUDIES

1. M.A Administrative Studies

மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் இயங்கும் மையங்கள் நடத்தும் படிப்புகள்

1. UNIVERSITY SCIENCE INSTRUMENTATION CENTRE

1. M.Sc Electronics and Instrumentation

2. WOMEN'S STUDIES CENTRE

1. M.A Women's Studies

3. CENTRE FOR FILM AND ELECTRONIC MEDIA STUDIES

1. M.Sc Film and Electronic Media Studies

4. CENTRE FOR TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT

1. M.B.A Tourism and Hotel Management

மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக டாக்டர் பட்ட படிப்புகள்

1. Ph.D. Biochemistry

2. Ph.D. Biology

3. Ph.D. Biotechnology

4. Ph.D. Botany

5. Ph.D. Business Administration

6. Ph.D. Chemistry

7. Ph.D. Christian Tamil Studies

8. Ph.D. Commerce

9. Ph.D. Computer Science

10. Ph.D. Economics

11. Ph.D. Education

12. Ph.D. Energy Sciences

13. Ph.D. English

14. Ph.D. Environmental Studies

15. Ph.D. Environmental Remote Sensing and Cartography

16. Ph.D. Folklore

17. Ph.D. French

18. Ph.D. Futures Studies

19. Ph.D. Gandhian Thought and Peace Making

20. Ph.D. Genomics

21. Ph.D. Genetics

22. Ph.D. Geography

23. Ph.D. History

24. Ph.D. Immunology

25. Ph.D. Journalism and Mass Communication

26. Ph.D. Kannada

27. Ph.D. Library and Information Science

28. Ph.D. Linguistics

29. Ph.D. Malayalam

30. Ph.D. Marine Biology

31. Ph.D. Materials Science

32. Ph.D. Mathematics

33. Ph.D. Microbiology

34. Ph.D. Molecular Biology

35. Ph.D. Physical Education

36. Ph.D. Physics

37. Ph.D. Political Science

38. Ph.D. Public Administration

39. Ph.D. Saiva Siddhanta Philosophy

40. Ph.D. Sanskrit

41. Ph.D. Sociology

42. Ph.D. Tamil

43. Ph.D. Telugu

44. Ph.D. Tourism Management

45. Ph.D. Zoology

D.Sc ./ D.Litt. படிப்புகள்

1. D.Litt offered by School of Business Studies

2. D.Sc offered by School of Chemistry

சான்றிதழ் மற்றும் டிப்ளமோ படிப்புகள்.

I. SCHOOL OF RELIGIONS PHILOSOPHY AND HUMANIST THOUGHT

1. PG Diploma (Saiva Siddhanta Philosophy)

II. SCHOOL OF RELIGIONS PHILOSOPHY AND HUMANIST THOUGHT

1. PG Diploma (Christianity and Comparative Religion)

III. SCHOOL OF RELIGIONS PHILOSOPHY AND HUMANIST THOUGHT

1. PG Diploma (Scientific Yoga Meditation and Holistic Health)

IV. SCHOOL OF ENGLISH AND FOREIGN LANGUAGES

2. PG Diploma (French)

V. SCHOOL OF CHEMISTRY

1. PG Diploma (Industrial Metal Finishing)

I. தன்னாட்சி பெறாத அரசுக் கல்லூரிகள்

(GOVERNMENT NON AUTONOMOUS COLLEGES )

1 Govt. Arts College, Melur - 625 203,

2 Govt.Arts & Science College,

(Co-Education), ,Sivakasi -626 124

3 Govt.Arts & Science College,

Govt. Hr.Sec. School Campus, Veerapandi ,Theni Dist.

4.Govt.Arts & Science Aundipatti - 625 512 ,Theni Dist.

5..Govt.Arts & Science ,Kottur - 625 534 Theni Dist.

6.Goverment Arts and Science College

Srivilliputtur, Virudhunagar District

7. Goverment Arts and Science College

Vedasandur - 624 710 ,Dindigul District

8. Goverment Arts and Science College ,Gandhi Nagar, Kappalur

Thirumangalam – 625 706Madurai District

9. Goverment Arts and Science College ,

Chinna Kaman Patty, Sattur -626 203 ,Virudhunagar District

10. Goverment Arts and Science College

Chetty Kurchi Post , Aruppukkottai – 626 134 ,Virudhunagar District

II. தன்னாட்சி பெற்ற அரசுக் கல்லூரி

(GOVERNMENT AUTONOMOUS COLLEGE)

1. Sri Meenakshi Govt. Arts College for Women,

Madurai - 625 002

III. அரசு நிதி உதவி பெற்ற தன்னாட்சி பெறாத கல்லூரிகள்.

(AIDED NON AUTONOMOUS COLLEGE )

· A.P.A. College of Arts & Culture, Palani -624 601

· C.P.A. College, Bodinayakanur - 625 513

· P.M.T. College, Usilampatti - 625 532

· S.B.K. College, Aruppukottai - 626 101

· MSS Wakf Board College,K.K. Nagar, Madurai- 625 020

· Rajapalayam Raju's College, Rajapalayam - 626 117

· Senthamil College, Madurai - 625 001

· Devanga Arts College, Aruppukottai, 626 101 ,Virudhunagar Distt.

IV. அரசு நிதி உதவி பெற்ற தன்னாட்சி பெற்ற கல்லூரிகள்

(AIDED AUTONOMOUS COLLEGES )

· ARUL ANANDAR COLLEGE, KARUMATHUR, MADURAI - 625 514

· AYYA NADAR JANAKI AMMAL COLLEGE, SIVAKASI - 626 125

· EMG YADAVA WOMEN'S COLLEGE, TIRUPALAI , MADURAI - 625 014

· FATIMA COLLEGE, MARY LAND, MADURAI - 625 018

· LADY DOAK COLLEGE, MADURAI - 625 002

· MADURA COLLEGE, MADURAI - 625 011

· SFR COLLEGE FOR WOMEN, SIVAKASI - 626 123

· THIAGARAJAR COLLEGE,THEPPAKULAM, MADURAI - 625 009

· THE AMERICAN COLLEGE, MADURAI - 625 002

· VIVEKANANDA COLLEGE, THIRUVEDAGAM WEST, CHOLAVANDAN MADURAI –

· N.M.S.S.V.N COLLEGE, NAGAMALAI, MADURAI - 625 019

· SARASWATHI NARAYANAN COLLEGE, PERUNGUDI, MADURAI

· MADURAI INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCE COLLEGE, ALAGARKOIL ROAD ,MADURAI

· V.V.V. COLLEGE FOR WOMEN, VIRUDHUNAGAR

· S.R. NAIDU MEMORIAL COLLEGE, SATTUR - 626 203

· V.H.N.S.N. COLLEGE, VIRUDHUNAGAR 626 001

· MANNAR TIRUMALAI NAICKER COLLEGE, PASUMALAI- 625 004

· H.K.R.H COLLEGE UTHAMAPALAYAM - 625 533

· G.T.N ARTS COLLEGE,DINDIGUL- 624 005

· SOURASHTRA COLLEGE, VILACHERRY MAIN ROAD, MADURAI - 625 004

· YADAVA COLLEGE(M), TIRUPALAI, MADURAI - 625 01

V. சுயநிதிக் கல்லூரிகள்

(SELF FINANCE COLLEGES).

· AMBIGA COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, MADURAI - 625 020.

· C.S.I. COLLEGE OF ARTS & SCIENCE FOR WOMEN, K. PUDUR, MADURAI - 625 007

· P S MUTHU COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, SUKKANKALPATTY, CHINNAMANUR ,THENI DISTRICT.

· INSTITUTE OF CO-OPERATIVE MANAGEMENT, CHINNA UDAIPPU, AVANIYAPURAM, MADURAI - 625 022

· MANGAYARKARASI ARTS & SCIENCE COLLEGE FOR WOMEN, PARAVAI, MADURAI - 625 402.

· P.K.N. COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, TIRUMANGALAM, MADURAI –

625 706.

· NMS SERMATHAI VASAN COLLEGE FOR WOMEN, AVANIYAPURAM, MADURAI - 625 012.

· ANNAI FATIMA COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, ALAMPATTI, TIRUMANGALAM,

MADURAI - 625 706.

· S.L.S. M.A.V.M. AYIRA VYSIAR COLLEGE, KALLAMPATTI, MADURAI –

625 014.

· SOURASHTRA COLLEGE FOR WOMEN, PASUMALAI, MADURAI - 625 004.

· MARY MATHA COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, NALLAKARUPPANPATTI,

PERIYAKULAM EAST - 625 604 ,THENI DISTRICT.

· ST. GEORGE JEYARAJ CHELLADURAI COLLEGE FOR WOMEN, MADURAI –

625 014

· SUBRAMANYA COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, PALANI - 624 601, DINDIGUL DIST.

· THENI COLLEGE OF ARTS SCIENCE,,VEERAPANDI, P.T.N. NAGAR, THENI - 625 534

· PANNAIKADU VEERAMMAL PARAMASIVAM COLLEGE, SINGARAKOTTAI –624 708 ,BATLAGUNDU, DINDIGUL DIST.

· AMMAN COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, 92/1A, SCHEME ROAD, YMR PATTY, DINDIGUL - 624 001

· RAMA PRABHA COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, ARASANAMPATTI, DINDIGUL - 624003.

· REV. JACOB MEMORIAL CHRISTIAN COLLEGE, SHANTHIPURAM, AMBILIKKAI - 624 612 ,DINDIGUL DISTRICT.

· SRI SAI BHARATH COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, NAVAMARATHUPATTY, SULLEREMBU POST - 624 710 ,DINDIGUL DISTRICT.

· N.P.R. ARTS & SCIENCE COLLEGE, ULUPPAKUDI - 624 401

NATHAM TALUK, DINDIGUL DIST.

· A.K.D. DHARMARAJA COLLEGE FOR WOMEN, RAJAPALAYAM - 626 117.

· PARVATHY ARTS & SCIENCE COLLEGE, 82/7 DINDIGUL – MADURAI ROAD,

· WISDOM CITY, BEGAMPUR, DINDIGUL - 624 002.

· SRI NAGALAKSHMI AMMAL COLLEGE OF SCIENCES,

· PAPPUNAICKANPATTI - 625 708 ,MADURAI DISTRICT.

· A.K.C. COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, ANAND NAGAR, KRISHNANKOIL –

626 190.

· SRI HAYAGREEVA ARTS & SCIENCE COLLEGE, JUMBUDURAI KOTTAI VILLAGE, METTPER POST, DINDIGUL DIST.

· V.P. MUTHIAH PILLAI MEENAKSHI AMMAL COLLEGE (W), KRISHNANKOIL - 626 190

· THENI KAMMAVAR SANGAM COLLEGE OF ARTS & SCIENCE,.KODUVILARPATTI, THENI - 625 534

· SREE BALAKRISHNA COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, CHATRAPATTI,

RAJAPALAYAM - 626 102

· SENTHAMARAI COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, VADAPALANJI, PALKALAI NAGAR (PO) ,MADURAI - 625 021

· K. P. NATIONAL COLLEGE OF ARTS & SCIENCE,

KOUNNAMPATTY VILLAGE, PATTIVEERANPATTI POST, NILAKOTTAI TALUK - 624 211, DINDIGUL DISTRICT ,MADURAI

· GANDHI NMR SUBBARAMAN COLLEGE FOR WOMEN,

4A TEPPAKULAM – ANUPPANADI ROAD, MADURAI - 625 009

· NAZIA COLLEGE OF ARTS & SCIENCE,

S. KALLUPATTI, KARIYAPATTY TALUK ,VIRUDHUNAGAR DISTRICT

· ANUGRAHA INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES, ,NOCHIODAIPATTI, DINDIGUL - 624 003.

· SACRED HEART COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE ,

RMTC COLONY ,PAPPU NAGAR , REDDIYAPATTI, DINDIGUL - 624 003.

· SRI KALISWARI INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY,

ANAIKUTTAM (P.O), A. MEENAKSHIPURAM, SIVAKASI - 626130

· THIRUVALLUVAR ARTS & SCIENCE COLLEGE FOR WOMEN,

SOOLAPUARAM, ELUMALAI – 625 535 ,PERAIYUR (T.K), MADURAI DISTRICT

· SRI KRISHNASAMY ARTS AND SCIENCE COLLEGE,

METTAMALAI, SATTUR - 626 203 ,VIRUDHUNAGAR DIST.

· SREE VEE COLLEGE, KRIYAMPATTI, ULAGAMPATTI, THADIKOMBU (PO),

DINDIGUL – 624 709.

· SRI RAMANAS COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE FOR WOMEN,

CHIDAMBARAPURAM, ARUPPUKOTTAI - 626 134, VIRUDHUNAGAR DIST.

· LATHA MATHAVAN ARTS AND SCIENCE COLLEGE,

KIDARIPATTI, ALAGAR KOIL VIA, MELUR TALUK, MADURAI DIST - 625 301.

· S.M.S COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE (CO-EDUCATION)

180, S.M.S KALVINAGAR, KALLAMANAICKERPATTI,SIVAKASI TALUK, VIRUDHUNAGAR DIST.

· MADONNA ARTS AND SCIENCE COLLEGE FOR WOMEN,

VIRAHANUR, MADURAI - 625 009.

· RVS KUMARAN ARTS AND SCIENCE COLLEGE, AYYALUR, DINDIGUL DISTRICT.

· P.S.R ARTS AND SCIENCE COLLEGE, SEVALPATTI, SIVAKASI - 626 140.

· SRI VIDYA COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE, VIRUDHUNAGAR - 626 005.

· SOLAI COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE ,

T. CHETTIAPATTI, THOTTAPPANICKANUR (P.O), USILAMPATTI TALUK

MADURAI DISTRICT

· NOBLE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE FOR WOMEN, ,

PALAVANATHAM VILLAGE, ARUPPUKOTTAI TALUK, VIRDHUNAGAR DISTRICT

· NAGARATHINAM ANGALAMMAL ARTS AND SCIENCE COLLEGE,

VALAYANKULAM, TIRUPARANKUNDRAM TALUK ,MADURAI – 625 022

· MOTHER THERESA ARTS AND SCIENCE COLLEGE

T. SINDALAICHEERY (PO) THENI DISTRICT - 625 530

· KALAIMAGAL COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE, (CO-EDUCATION)

· VILLAYTHAPPURAM VILLAGE ,PANDALGUDI (POST) ARUPPUKOTTAI TALUK,

VIRUDHUNAGAR DISTRICT - 626 113

· ARUMUGHAM PALANIGURU ARTS AND SCIENCE COLLEGE FOR WOMEN,

CHATRAPATTI - 626 102

· K.R.P. COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE ,KAKKIVADANPATTI (PO), SIVAKASI – 626 124 VIRUDHUNAGAR DISTRICT

· ULTRA ARTS & SCIENCE COLLEGE(CO-ED) ,ULTRA NAGAR, MADURAI –

625 104

· MEENAKSHI ARTS AND SCIENCE COLLEGE, PALANI ROAD, DINIDIGUAL –

624 622

· THAAI ARTS AND SCIENCE COLLEGE FOR WOMEN ,VADIPATTI - 625 218

· SRV COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE , SIVAKASI WEST , VIRUDHUNAGAR DISTRICT - 626 124

· N.R.T COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE(CO-EDUCATION) ,THENI - 625 531.

· JAI SAIRAM ARTS AND SCIENCE COLLEGE, PALAVANATHAM VIRUDHUNAGAR –

626 004

· MARAGATHAM ARTS & SCIENCE COLLEGE ,DINDIGUL.

VI. மதுரை காமராஜ் பல்கலைக்கழகக் கல்லூரி

(MADURAI KAMARAJ UNIVERSITY COLLEGE )

· MADURAI KAMARAJ UNIVERSITY COLLEGE,

ALAGARKOIL ROAD, MADURAI - 625 002.

VII. மதுரை காமராஜ் பல்கலைக்கழக மாலை நேர கல்லூரிகள்

(MADURAI KAMARAJ UNIVERSITY EVENING COLLEGES )

· MKU EVENING COLLEGE,

TELC INDUST.TRAINING CENTRE, DINDIGUL- 624 003

· MKU EVENING COLLEGE ,PERIYAKULAM - 625 601

· MKU EVENING COLLEGE, CONVENT ROAD, PALANI - 624 621

· MKU EVENING COLLEGE, THENI - 625 531

· MKU EVENING COLLEGE

ALAGARKOIL ROAD, MADURAI – 625002

மதுரை காமராஜ் பல்கலைக்கழகம் பற்றிய மேலும் பல விவரங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி.

MADURAI KAMARAJ UNIVERSITY

PALKALAI NAGAR

MADURAI - 625021

PHONE:+91-0452-2458471

WEBSITE :www.mkuniversity.ac.in