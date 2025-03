பெரியார் பல்கலைக்கழகம்; வழங்கும் படிப்புகள் - முழு விவரம்

சேலம்

1997 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 17ஆம் நாள் சேலத்தில் தொடங்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகம் "பெரியார் பல்கலைக்கழகம்" (PERIYAR UNIVERSITY)ஆகும்.

சேலம் நாமக்கல் தர்மபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட மாணவ மாணவிகளின் நலனுக்காக உருவாக்கப்பட்ட இந்த பல்கலைக்கழகம் தேசிய தர தர மதிப்பீட்டு கழகத்தின் A ++ (NAAC -A++ ) அங்கீகாரம் பெற்றதாகும்.

"தந்தை ஈ வெ ராமசாமி அவர்கள் "பெரியார்" என அழைக்கப்படுவதால் அவரது பெயராலேயே "பெரியார் பல்கலைக்கழகம்" உருவாக்கப்பட்டது.

இந்தப் பல்கலைக்கழகம் 27 துறைகளை கொண்டதாகும். மேலும் இது 118 அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்லூரிகளையும் உள்ளடக்கியது.

சென்டர் ஃபார் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஆன்லைன் எஜுகேஷன் (CENTRE FOR DISTANCE AND ONLINE EDUCATION) என்னும் அமைப்பும் இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் செயல்படுகிறது.

பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் நடத்தப்படும் படிப்புகள்

பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் நடத்தப்படும் படிப்புகள் பற்றிய விவரம் பின் வருமாறு:

பட்டப் படிப்புகள் (UG PROGRAMMES)

1. B.Voc

1.B.Voc Food Science and Nutrition

2.B.Voc Textiles and Apparel Design

2.B.Ed (Part-time)

1.B.Ed Bachelor of Education (Part-time)

PG INTEGRATED PROGRAMMES

1.Five Year Integrated Course

1.M.Sc Environmental Science

2.M.A Journalism and Mass Communication (Electronic Media)

பட்ட மேற்படிப்புகள் (PG PROGRAMMES)

கலை சார்ந்த பட்ட மேற்படிப்புகள் (ARTS)

1.M.A. Economics

2.M.A. English

3.M.A. History

4.M.A Journalism and Mass Communication

5.M.A Sociology

6.M.A. Tamil

7.M.B.A

8.M.B.A Export Management

9.M.Com.

10.M.Ed.

அறிவியல் சார்ந்த பட்ட மேற்படிப்புகள் (SCIENCE)

1.M.C.A

2.M.L.I.S

3.M.Sc. Applied Psychology

4.M.Sc. Biochemistry

5.M.Sc. Biomedical Science

6.M.Sc. Biostatistics

7.M.Sc. Biotechnology

8.M.Sc. Botany

9.M.Sc. Chemistry

10.M.Sc. Clinical Nutrition and Dietetics

11.M.Sc. Computer Science

12.M.Sc. Data Science

13.M.Sc. Energy Science

14.M.Sc. Environmental Science

15.M.Sc. Food Science Technology and Nutrition

16.M.Sc. Geology

17.M.Sc. Mathematics

18.M.Sc. Microbiology

19.M.Sc. Physics

20.M.Sc. Statistics

21.M.Sc. Textiles and Apparel Design

22.M.Sc. Zoology

தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பட்ட மேற்படிப்புகள் (TECHNOLOGY)

1.M.Tech. Energy Technology

டாக்டர் பட்ட படிப்புகள் (Ph.D ARTS PROGRAMMES)

1.Ph.D Commerce

2.Ph.D Economics

3.Ph.D Education

4.Ph.D English

5.Ph.D History

6.Ph.D Journalism and Mass Communication

7.Ph.D Management Studies

8.Ph.D Physical Education

9Ph.D Sociology

10.Ph.D Tamil

Ph.D SCIENCE PROGRAMMES

1.Ph.D Biochemistry

2.Ph.D Biotechnology

3.Ph.D Botany

4.Ph.D Chemistry

5.Ph.D Computer Science

6.Ph.D Energy Science

7.Ph.D Environmental Science

8.Ph.D Food Science and Nutrition

9.Ph.D Geology

10.Ph.D Library and Information Science

11.Ph.D Mathematics

12.Ph.D Microbiology

13.Ph.D Nutrition and Dietetics

14.Ph.D Physics

15.Ph.D Psychology

16.Ph.D Statistics

17.Ph.D Textiles and Apparel Design

18.Ph.D Zoology

Ph.D TECHNOLOGY PROGRAMMES

1.Ph.D ENERGY TECHNOLOGY

டி.லிட் படிப்புகள் (D.LITT ARTS)

1.D.Litt Arts - Common to all Faculties of Arts, Education, Social Sciences, Humanities and Management Regulations

டி.எஸ்சி சயின்ஸ் படிப்புகள் (D.Sc Science)

1.D.Sc Science - Common to all Faculties of Science Regulations

சான்றிதழ் படிப்புகள் (CERTIFICATE PROGRAMME)

1.Quality Control

2.Gender, Science & Society

டிப்ளமோ படிப்புகள் (DIPLOMA PROGRAMMES)

1.Health Science Management

2.Accountancy and Taxation

3.Chemical Polishing of Metals

பி.ஜி. டிப்ளமோ படிப்புகள் (PG Diploma Programmes)

1.Dravidian Literature and Journalism (Part Time)

பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்லூரிகள்

(AFFILIATED COLLEGES)

அரசுக் கல்லூரிகள் (GOVERNMENT COLLEGES)

· Government Arts College (Autonomous), Salem - 636 007.

· Government Arts College Men, Krishnagiri- 635 001.

· Government Arts College Dharmapuri - 636 705.

· Thiruvalluvar Government Arts College, Rasipuram - 637 401,Namakkal - Dt.

· Arignar Anna Government Arts College, Namakkal - 637 402.

· NKR Government Arts College for Women, Namakkal - 637 001.

· Arignar Anna Government Arts College, Vadachennimalai, Attur - 636 121, Salem Dt.

· Government Arts College for Women, Salem - 8.

· Government Arts College for Women, Krishnagiri - 635 002.

· Government Arts & Science College for Women, Barugur, Kirshnagiri Dt - 635 104.

· Government Arts & Science College Olappalaiyam Road, Komarapalayam - 638 183, Namakkal Dt.

· Government Arts & Science College Midukarappalli, Mathigiri ,Govt. Politechnic Education Institution bake Side, Mathigiri (Po), Hosur - 635 109, Krishnagiri - Dt.

· Government Arts & Science College for Women Karimangalam - 635 111, Dharmapuri Dt.

· Bharat Ratna Puratchi Thalaivar Dr. M.G.R Government Arts & Science College (Co-Ed), Palacode - 636 808, Dharmapuri Dt.

· Government Arts and Science College Mettur, Salem Dt - 636 401.

· Government Arts and Science College Pennagaram, Dharmapuri Dt.

· Government Arts and Science College, Harur, Dharmapuri Dt - 636 903.

· Government Arts and Science College Pappiredipatty, Dharmapuri Dt - 636 905.

· Government Arts and Science College Edappady - 637 102, Salem Dt.

· Government Arts and Science College Government Higher Secondary School Block Senthamangalam - 637 409, Namakkal Dt.

· Government Arts & Science College (Co-Ed), Eriyur, Pennagaram Taluk, Dharmapuri Dt.

· Government Arts and Science College, Thally, Denkanikottai TK, Krishnagiri Dt.

அரசு நிதி உதவி பெறும் கல்லூரிகள் (AIDED COLLEGES)

· Sri Sarada College for Women(Autonomous), Salem - 636 016.

· Kandaswami Kandar's College, Velur, Namakkal Dt 638 182.

· J.K.K Nataraja College of Arts & Science, Natarajapuram, Komarapalayam -

638 183. Namakkal - Dt.

· Salem Sowdeswari College for Women, Salem – 636 010.

சுயநிதிக் கல்லூரிகள் (SELF FINANCING COLLEGES)

· M.G.R College, Hosur - 635 109, Krishnagiri - Dt.

· Vysya College, Ramakrishnapuram, Masinaickenpatty, Ayodhiyapattinam (Po) Salem - 636 103.

· Sengunthar Arts & Science College, Neikkrapatty, Tiruchengode, Namakkal Dt.

· Muthayammal College of Arts & Science, Kakkaveri, Rasipuram - 637 408. Namakkal - Dt.

· P.G.P College of Arts & Science, Namakkal - 637 207.

· Subramaniam Arts & Science College, Mohanur, Namakkal - 637 015.

· Pee Gee College of Arts & Science, Periyanahalli, Dharmapuri- 635 205.

· A.V.S College of Arts & Science, Ramalingapuram, Salem -636 106.

· Muthu Mase Arts & Science College Muthu Gounder Colony, Harur - 636 903, Dharmapuri - Dt.

· K.S.Rangasamy College of Arts & Science (Autonomous), Thokkavadi (Post), Tiruchengode - 637 215, Namakkal Dt.

· Vivekanandha College of Arts & Science Women (Autonomous), Elayampalayam-637205 Tiruchengode, Namakkal - Dt.

· Kamadhenu College of Arts & Science, A.H.Road, Thokkampatti (PO), Dharmapuri-636 705.

· Bharathiyar Arts & Science College for Women, Deviyakurichi, Attur - 636 112. Salem - Dt.

· Mahendra Arts & Science college (Autonomous) Attayampatty (Via.), Kalipatty (post), Namakkal Dist.637 501

· PMP College of Arts & Science, Thokkampatti, Dharmapuri - 636 705.

· Selvam Arts & Science college, (Autonomous) Pappinaickenpatti, Namakkal - 637 003.

· Trinity College for Women, Mohanur Road, Sanyasikaradu (Po), Namakkal Dt - 637 002.

· Bon Secours Arts and Science and Science College for Women, Gopalapuram, Sowthapuram (post), Erode, Namakkal-Dt.

· Sri Vidhya Mandir Arts & Science College (Autonomous), Vignesh Nagar, H.Eachampadi (Via) Katteri, Uthangarai, Krishnagiri - 636 902.

· Jairam Arts & Science College, Chinnathirupathy (P.O), Salem - 636 008.

· Sri Balamurugan College of Arts & science, Sathapadi (PO), Mechery (Via) Mettur (Tk), Salem Dt.

· Vivekanadha Arts & Science College (Women), Veerachipalayam, Sankagiri west Post, Sankagiri Tk - 637 303, Salem Dt.

· Sri Ganesh College of Arts & Science, Kumaragiri Bye-Pass, Ammapet, Salem - 14.

· Shri Sakthikailassh Women's College Military Road, Ammapet Salem - 636 003.

· Paavendhar College of Arts & Science, Manivilunthan South (P.O), Attur - 636 121, Salem - Dt.

· AET Arts & Science College, Appamasamundram, Narasingapuram, Attur - 636 108, Salem - Dt.

· Vivekanandha College for Women, Unjanai Village, Elayampalayam, Tiruchengode - 267 205, Namakkal - Dt.

· Padmavani Arts & Science College for Women, Kottagoundampatti, Omalur Tk, Slaem Dt.

· Gem Gates Arts & Science College, Salem Main Road, Kothampadi, Attur Tk, Salem Dt - 636 109.

· SSM College of Arts & Science, NH 47, Salem Main Road, Komarapalayam - 638 183, Namakkal Dt.

· Arignar Anna College (Arts & Science), Veppannapalli, Nachikuppam Village, Krishnagiri Dt.

· King Arts & Science College (Co-ed), Nallur, N.Pudupatty Post, Namakkal Dt - 637 020.

· Anbu Arts & Science College, Komarapalayam - 638 183, Namakkal Dt.

· St.Joseph's College of Arts & Science for Women, Mookandapalli, Hosur (PO), Krishnagiri-635 126.

· Don Bosco College, Pappanahalli, Sogathur P.O.,Dharmapuri - 636 809.

· Pachamuthu College of Arts & Science for Women, Krishnagiri Main Road, Old Dharmapuri, A.Jettihalli, Dharmapuri Dt - 636 701.

· Vishwa Bharathi Arts & Science College, Morappur Post, Harur Tk, Dharmauri Dt - 635 305.

· Sri Sarada Nicketan College of Arts & Science for Women, Dakshineswaram, Kanavaipudur (po), Kadayampatti Tk, Salem Dt. Pin - 636 354.

· Morappur Kongu Arts & Science College, Vengiampatti, Morappur - 635 305 Harur Tk, Dharmapuri Dt.

· E.R.K Arts and Science College, Erumiyampatti Post, Pappireddipatti Tk, Dharmapuri - 636 905.

· Salem Kongunadu Arts & Science College, Bangalore Main Road, Mamangam(Po) Salem Dt - 636 302.

· Salem Christian College of Arts & Science, Thathanoor, Poovanoor Post, Paruthikadu, Salem - 636 122.

· Gonzga College of Arts & Science for Women, Kathampallam, Elathagiri (PO), Krishnagiri - 635 108.

· K.S.R. College of Arts & Science for Women, Thokkavadi (P.O), Tiruchengode-637 215, Namakkal Dt.

· Sri Vijay Vidyalaya College of Arts and Science, Nallampalli, D.N.C. Compound, Gandhi Nagar, Dharmapuri - 636 807.

· Sri Vidya Mandir College of Arts & Science, Salem Main Road, Naikarapatti (PO), Salem - 636 010.

· Siri PSG Arts & Science College for Women, Tiruchengode Road, Sankari - 637 301, Salem Dt.

· Pavai Arts & Science College for Women, NH-7, Anaipalayam, Rasipuram - 637 401 Namakkal - Dt.

· Sivagamiammal College of Arts & Science Kattinayanapalli Village & Po, Krishnagiri-635 001, Krishnagiri Dt.

· Annai Terasa Arts and Science College, 242/2, Sendarappatty Mani Raod, Thammampatti - 636 113.

· Sri Venkateswara College of Arts & Science Papinaickanahali Village Sogathur (Po), Dharmapuri Dt - 636 809.

· Jai Shree Venkatesha College of Arts & Science, Aattukarampatti, Pennagaram Main Road, Pappinaickanahalli-Village, Sogathur(PO), Dharmapuri Dt.

· Laxminarayana Arts & Science College for Womwen, Thadangam Village, Thokkampatty (Po), Dharmapuri -636 705.

· Vidhyaa Arts & Science College Koranampatti, Konganapuram (Po), Idappadi Tk, Salem Dt 637 102.

· Minerva College of Arts & Science Kattampatti, Jalakantapuram Mettur Tk, Salem Dt.- 636 501

· Annai Arts and Science College Nambipatti, Harur P.R.Patti Tk, Dharmapuri 636903.

· Kailash Women's College Periyasoragai Village, Nangavalli , Mettur Tk, Salem 636 502.

· Royal College of Arts & Science, Masilapalayam Mettur Dam 636 452, Salem Dt.

· Shevaroys College of Arts & Science Vazhavandi, Yercaud 636 601, Salem Dt.

Adhiyaman Arts & Science College for Women Srinivasa Nagar, Krishnagiri Main Road Uthangarai 635 207, Krishnagiri Dt.

· Krishna Arts & Science College Kattinayanapalli (post) Krishnagiri (Taluk), Krishnagiri-635 001.

· Om Muruga College of Arts & Science Singiripatti, Neethipuram Road Kolathur 636 303, Mettur taluk, Salem Dt.

· Srii Jayajothi College of Arts & Science for Women, Jalakandapuram Main Road, Tharamangalam, Salem-636 502.

· Muthayammal Memorial College of Arts & Science (Co-education), Kakkaveri (Po), Rasipuram-637 408. Namakkal Dt.

· Kavitha's College of Arts & Science (Co-education), Chinnamanali Village, Tiruchengode (TK), Namakkal Dt-637 211.

· Gandhi College of Arts & Science for Women Nallur Village, Paramthi Velur (TK) Namakkal Dt 637 203.

· Sri Kailash Womens's College Periyeri Village, Thalaivasal (via), Attuppannai Post, Attur (TK), Salem Dt 636 112.

· SakthiKailash Womens's College Kalapannahalli Village, Palacode (TK), Dharmapuri Dt - 635 205.

· Maisurii Women's College of Arts & Science Kanakagiri Village, Kakapalayam (PO) Sankari (TK), Salem Dt.

· Jayam Arts & Science College (Co-Ed) Nallanur Village, Pennagaram (TK), Dharmapuri Dt 636 813.

· Loyola College of Arts & Science (Co.Ed) Oilpatty Village, Rasipuram (TK), Namakkal Dt.

· P.S.A. College of Arts & Science (Co.Ed) Naikanahalli Village, Dharmapuri (TK) Dharmapuri 636 704.

· Shri Arunachala College of Arts & Science (Co.Ed), Madhampatti Village, Dhandukaranahalli (Po) Palacode (TK), Dharmapuri - 636 808.

· Vaigai Arts and Science Women's College, Muthampatty, Valappady, Salem Dt 636 111.

· Kavery Arts and Science College M. Kalipatty, Mettur (Tk) Salem Dt – 636 453.

· Unique Arts and Science College (Co-Ed), Karappattu, Uthangarai (TK), Krishnagiri Dt.

· Sona College of Arts and Science (Co-Ed), Meyyanur Village, Suramangalam Salem - 636 005.

· Excel College for Commerce and Science Pallakapalayam village, Komarapalayam (Tk) Namakkal Dt - 637 303.

· Sri Moogambigai Arts & Science College (Women) Mahendramangalam Panchayat Thimmarayana halli village, Palacode (Tk) Dharmapuri Dt - 636 805.

· Sri Vidya Kamachi Arts and Science College (Women) Amaram Village, Mettur (Tk) Salem Dt - 636 451.

· Meenakshi Arts and Science College (Co-Ed) Sunjalnatham, Eriyur (Po), Pennagaram (Tk) Dharmapuri Dt.

· P.D.R.T. Padmavathi Arts and Science College (Women), Sekkampatty, Harur (Tk) Dharmapuri Dt- 636 902.

· Jayarani Arts and Science College for Women Jayarani Convent, Nethimedu, Salem - 636 002.

· AVS Arts & Science College (Co-Education), Tharapuram Village, Chikkanampatti (PO) Omalur Tk - 636 309, Salem Dist.

· Vidyaa Vikas College of Arts and Science (Co-Education), Varahoorampatti Viilage, Tiruchengode Tk - 637 214, Namakkal-Dt.

· SVST Kongunad Arts & Science (Co-Ed), Ramadevam Village, Paramathy Velur Tk, Namakkal-Dt - 637 203.

· Thangavel women's Arts & Science College Karumapuram Village, Valapady (Tk), Salem Dt - 636 106.

· Sri Vijay Vidyalaya College of Arts & Science (Co-Ed) Madepalli, Bargur (TK), Krishnagiri Dt - 635 104.

· AES College of Arts & Science (Co-Ed) Periyapanamutlu, Anchoor (PO), Bargur (TK), Krishnagiri Dt - 635 203.

· St. Joseph College of Arts & Science for Women, Pagalpatty, Omalur Tk, Salem – 636 304.

· Arulmigu Arthanareeswarar Arts & Science College, Sithalanthur (Po), Tiruchengode Tk, Namakkal Dt – 637 211.

· Discover College of Arts and Science (Co-Education), Mathagondapalli - 635114, Denkannikottai Taluk, Krishnagiri District.

பெரியார் பல்கலைக்கழகம் பற்றிய மேலும் பல விவரங்களுக்கு தொடர்புகொள்ள வேண்டிய முகவரி:

PERIYAR UNIVERSITY

SALEM-636 011,TAMILNADU.

www:periyaruniversity.ac.in PHONE: 0427 234 5766