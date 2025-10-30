புதுச்சேரியில் மின் கட்டணம் உயர்வு
புதுவையில் மின் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டு இருப்பது மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
புதுச்சேரி,
புதுவையில் மின்கட்டணம் திடீரென மீண்டும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. விட்டு உபயோக கட்டணம் யூனிடுக்கு 20 பைசா உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இது அக்டோபர் 1-ந் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வரும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் கடும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
அதன் விவரம் வருமாறு:-
மின் அளவு பழைய கட்டணம்- புதிய கட்டணம் (யூனிட்)
0-100 ரூ.2.70 - ரூ.2.90
101- 200 ரூ.4.00 ரூ.4.20
201-300 ரூ.6.00 ரூ.6.20
301-400 ரூ.7.50 ரூ.7.70
400க்கு மேல் ரூ.7.50 ரூ.7.90.
என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இது பொதுமக்கள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
