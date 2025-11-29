டாடா குழுமத்திற்கு ‘ஏர் இந்தியா’ என்பது வணிகம் மட்டுமல்ல, ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பு - என்.சந்திரசேகரன்

தினத்தந்தி 29 Nov 2025 3:22 PM IST
விமான போக்குவரத்துத் துறை தொடர்ச்சியான சவால்களை எதிர்கொள்கிறது என என்.சந்திரசேகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

மும்பை,

ஜே.ஆர்.டி.டாடாவின் 121-வது பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு மும்பையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் டாடா சன்ஸ் குழும தலைவர் கலந்து கொண்டு பேசினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது;-

“விமான போக்குவரத்துத் துறை தொடர்ச்சியான சவால்களை எதிர்கொள்கிறது. உலகளாவிய விநியோக சங்கிலி சிக்கல்களால் உதிரி பாகங்கள், உள்கட்டமைப்பு மற்றும் புதிய விமானக் கப்பல்களின் இருப்பு மிகவும் கணிக்க முடியாததாக ஆகிவிடுகிறது. இந்த துறையில் இருக்கும் சவால்கள் காரணமாக, ஒவ்வொரு திட்டமும் கடினமாகி வருகிறது.

விமான போக்குவரத்து என்பது அதிக மூலதனம் மிகுந்த வணிகமாகும். மேலும் இதில் லாப வரம்புகளும் மிகக் குறைவு. டாடா குழுமத்திற்கு ‘ஏர் இந்தியா’ என்பது வணிகம் மட்டுமல்ல என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். அது ஒரு பொறுப்பு.

இந்தியா 8 சதவீதம் வளர்ச்சி அடையும்போது, விமான போக்குவரத்துத் துறை 16 சதவீதம் வளர்ச்சி அடைகிறது. இந்த வளர்ச்சி குறைந்தபட்சம் அடுத்த 30 ஆண்டுகளுக்கு தொடரும். எனவே, இது பொருளாதார வளர்ச்சியில், குறிப்பாக விமான போக்குவரத்துத் துறைக்கு மிகவும் உற்சாகமான கட்டமாக இருக்கும்.”

இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.

