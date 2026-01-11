இந்தியா மீது உலகளாவிய நம்பிக்கை அதிகரித்து வருகிறது - பிரதமர் மோடி
ஆமதாபாத்,
குஜராத் மாநிலம் ராஜ்கோட்டில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பேசியதாவது:
மூன்றாவது பெரிய பொருளாதார நாடாக இந்தியா வேகமாக முன்னேறி வருகிறது. நாட்டில் பணவீக்கம் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது. இந்தியாவின் வளர்ச்சி சீர்திருத்தம், செயல்திறன் மற்றும் மாற்றம் என்ற மந்திரத்தின் வெற்றிக் கதையை பிரதிபலிக்கிறது. இந்தியாவில் விவசாய உற்பத்தி புதிய சாதனைகளைப் படைத்து வருகிறது. பால் உற்பத்தியில் நாடு முதலிடத்தில் உள்ளது. தடுப்பூசிகளை உற்பத்தி செய்வதிலும் இந்தியா உலகின் மிகப்பெரிய நாடாகும்.
கடந்த 11 ஆண்டுகளில், மொபைல் டேட்டாவை அதிகம் பயன்படுத்தும் நாடாக மாறியுள்ளது. இன்று, உலக வல்லுநர்களும் சர்வதேச நிறுவனங்களும் இந்தியா மீது மிகுந்த நம்பிக்கை கொண்டுள்ளனர். சர்வதேச நாணய நிதியம் இந்தியாவை உலக வளர்ச்சியின் இன்ஜின் என்று அழைக்கிறது.
எஸ்&பி நிறுவனம் 18 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தியாவின் தரமதிப்பீட்டை உயர்த்தியுள்ளது. பெரும் உலகளாவிய நிச்சயமற்ற சூழலுக்கு மத்தியில், இந்தியா முன்னெப்போதும் இல்லாத வளர்ச்சியை கண்டு வருகிறது. இதனால் இந்தியா மீது உலகளாவிய நம்பிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. இந்தியா வளர்ச்சியை கண்டு வருவதற்கு சீர்திருத்தங்கள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.
எவ்வளவு பெரிய சவாலாக இருந்தாலும், நேர்மையுடனும் கடின உழைப்புடனும் நாம் விடாமுயற்சியுடனும் செயல்பட்டால், வெற்றி தவிர்க்க முடியாதது என்பதை குஜராத்தின் சௌராஷ்டிரா மற்றும் கட்ச் பகுதிகள் நமக்குக் கற்பிக்கின்றன. இந்த நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் பேரழிவு தரும் பூகம்பத்தை எதிர்கொண்ட அதே கட்ச் பகுதி இதுதான். பல ஆண்டுகளாக வறட்சி பொதுவாக இருந்த அதே சௌராஷ்டிராவில்தான் பெண்கள் மற்றும் பெண்கள் குடிநீருக்காக பல மைல்கள் தூரம் நடக்க வேண்டியிருந்தது. சௌராஷ்டிரா மற்றும் கட்ச் மக்கள் தங்கள் கடின உழைப்பின் மூலம் தங்கள் நிலையை மாற்றியுள்ளனர். இன்று, சௌராஷ்டிரா மற்றும் கட்ச் வெறும் வாய்ப்புகளின் பகுதிகள் மட்டுமல்ல, இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கான ஒரு நங்கூரப் பகுதியாகவும் மாறிவிட்டன.
இந்தியாவை உலகளாவிய உற்பத்தி மையமாக மாற்றுவதில் சவுராஷ்டிரா மற்றும் கட்ச் மிக முக்கியமான பங்கைக் கொண்டுள்ளன, இது முதலீட்டாளர்களுக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையை உருவாக்குகிறது. இங்கு, ஸ்க்ரூடிரைவர்கள் முதல் ஆட்டோ பாகங்கள், இயந்திர கருவிகள், சொகுசு கார் லைனர்கள் மற்றும் விமானங்கள், போர் விமானங்கள் மற்றும் ராக்கெட்டுகளுக்கான பாகங்கள் கூட எங்கள் ராஜ்கோட்டில் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
இவ்வாறு பிரதமர் மோடி பேசினார்.