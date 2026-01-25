இமாசல பிரதேசத்தில் 28-ந்தேதி வரை கடும் பனிப்பொழிவு - வானிலை மையம் ஆரஞ்ச் எச்சரிக்கை
தாழ்வான மலைகள் மற்றும் சமவெளி பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிம்லா,
இந்தியாவின் வட மாநிலங்களில் பல்வேறு இடங்களில் பனிப்பொழிவு நிலவி வருகிறது. அங்கு நிலவும் கடும் குளிரால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், இமாசல பிரதேசத்தில் வரும் 26-ந்தேதி(நாளை) இரவு முதல் 28-ந்தேதி காலை வரை பரவலாக மழை மற்றும் கடும் பனிப்பொழிவு ஏற்படும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. இதனை முன்னிட்டு இமாசல பிரதேசத்தின் சில பகுதிகளுக்கு வானிலை மையம் சார்பில் ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக வரும் 27-ந்தேதி இமாசல பிரதேசத்தின் சம்பா, குலு, கின்னோர் மற்றும் லாறல்-ஸ்பிதி ஆகிய உயரமான மாவட்டங்களில், பலத்த மழை மற்றும் பனிப்பொழிவு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் தாழ்வான மலைகள் மற்றும் சமவெளிகள், அருகிலுள்ள மலைப்பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.