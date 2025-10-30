‘கடல்சார் துறையில் முதலீடு செய்வதற்கு இந்தியா சரியான இடம்’ - பிரதமர் மோடி

‘கடல்சார் துறையில் முதலீடு செய்வதற்கு இந்தியா சரியான இடம்’ - பிரதமர் மோடி
தினத்தந்தி 30 Oct 2025 5:56 PM IST
இந்தியாவில் உலகத் தரம் வாய்ந்த துறைமுகங்கள் உள்ளதாக பிரதமர் மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

மும்பை,

இந்திய கடல்சார் வாரம் என்ற 5 நாள் சர்வதேச மாநாடு மும்பையில் நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த 27-ந் தேதி மத்திய உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா இந்த மாநாட்டை தொடங்கி வைத்தார். இதில், 85-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் பங்கேற்கின்றன. 1 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பிரதிநிதிகள் பங்கேற்பதோடு, 350-க்கும் மேற்பட்ட சர்வதேச பேச்சாளர்கள் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்று கருத்துகளை வழங்குகின்றனர்.

இந்த நிலையில் நேற்று(புதன்கிழமை) கடல்சார் மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்றார். இதற்காக மும்பையில் உள்ள பம்பாய் கண்காட்சி மையத்திற்கு அவர் வருகை தந்தார். தொடர்ந்து அங்கு நடக்கும் உலகளாவிய கடல்சார் தலைமை நிர்வாகிகளின் கூட்டமைப்பு கூட்டத்தில் அவர் கலந்து கொண்டார்.

அந்த கூட்டத்தில் உலகளாவிய கடல்சார் தலைமை நிர்வாகிகள் கூட்டமைப்பு, சர்வதேச கடல்சார் நிறுவனங்களின் தலைமை நிர்வாகிகள், பெரும் முதலீட்டாளர்கள், கொள்கை வகுப்பாளர்கள் மற்றும் சர்வதேச கடல்சார் பங்களிப்பாளர்களை ஒருங்கிணைத்து, கடல்சார் சூழலமைப்பின் எதிர்காலம் குறித்த விவாதிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், இந்திய கடல்சார் மாநாடு தொடர்பாக பிரதமர் மோடி லிங்கிட்-இன் தளத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில் அவர் கூறியிருப்பதாவது;-

“மும்பையில் இந்திய கடல்சார் வாரம் 2025-ன் ஒரு பகுதியாக நேற்று நடைபெற்ற கடல்சார் தலைவர்கள் மாநாட்டில் நான் கலந்து கொண்டேன். இந்தியாவின் கடல்சார் துறையுடன் மும்பை வலுவான தொடர்பைக் கொண்டுள்ளது. இன்று, அது ஒரு துடிப்பான துறைமுக உள்கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. மேலும் நமது நாட்டிற்கு ஒரு முக்கிய வர்த்தக மையமாக உள்ளது.

நான் முக்கிய தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகளைச் சந்தித்து, கடல்சார் துறையின் முன்னணி பங்குதாரர்களுடன் உரையாடினேன். துறைமுகம் சார்ந்த வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதில் இந்தியா மீதான அவர்களின் நம்பிக்கையைக் காண்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.

இந்தியாவின் பெருமைமிக்க கடல்சார் பாரம்பரியம் நன்கு அறியப்பட்டதாகும். கப்பல் கட்டுதல் மற்றும் கடலோர வர்த்தகத்திற்கு நாம் எப்போதும் பெயர் பெற்றவர்கள். நம்முடையது சோழர்கள் மற்றும் மராத்தியர்களின் நாடு. அவர்களின் கடற்படை வலிமை, வர்த்தக தாக்கம் மற்றும் மூலோபாய புத்திசாலித்தனம் ஆகியவை முன்னேற்றம் மற்றும் சக்திக்கான பாதைகளாக மாறின. அவர்களின் தொலைநோக்குப் பார்வை கடல்கள் எவ்வாறு வாய்ப்புகளின் பாலங்களாக செயல்பட முடியும் என்பதைக் காட்டியது.

இருப்பினும், கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, நாங்கள் பிரதமராக பதவியேற்றபோது, ​​இந்தியாவின் கடல்சார் துறை காலாவதியான சட்டங்களாலும், கட்டுப்படுத்தப்பட்ட திறன்களாலும் நிரம்பியிருந்தது. அதை எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. இதையடுத்து பல்வேறு உள்கட்டமைப்பு சீர்திருத்தங்களை மேற்கொண்டு, பொதுமக்களின் பங்களிப்பில் கவனம் செலுத்தியதால் இந்தத் துறை கடந்த 11 ஆண்டுகளில் பல மாற்றங்களைக் கண்டுள்ளது. இன்று, கடல்சார் துறை நவீன உள்கட்டமைப்பு, உலகளாவிய நம்பிக்கை மற்றும் தேசிய பெருமையின் அடையாளமாக மாற்றமடைந்துள்ளது.

இந்தியாவின் துறைமுகத் திறன் 1,400-ல் இருந்து 2,762 MMTPA ஆக இரட்டிப்பாகியுள்ளது. சரக்கு கையாளுதல் 972-ல் இருந்து 1,594 MMT ஆக உயர்ந்துள்ளது. கப்பல் திருப்புமுனை நேரம் 93 மணி நேரத்திலிருந்து 48 மணிநேரமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. நிகர உபரி ரூ.1,026 கோடியில் இருந்து ரூ. 9,352 கோடியாக 9 மடங்கு அதிகரித்து உள்ளது. இயக்க விகிதம் 73%-ல் இருந்து 43% ஆக உயர்ந்துள்ளது.

இதுமட்டுமின்றி, ஒவ்வொரு கப்பல் மற்றும் துறைமுகத்தின் மையத்திலும் நமது திறமையான மாலுமிகள் உள்ளனர். இந்தியாவின் மாலுமி பணியாளர்கள் 1.25 லட்சத்தில் இருந்து 3 லட்சத்திற்கும் அதிகமாக வளர்ந்துள்ளனர். இது உலகளாவிய கடல்சார் பணியாளர்களில் 12% ஆகும். இன்று உலகின் பயிற்சி பெற்ற மாலுமிகளைக் கொண்டிருக்கும் முதல் மூன்று நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்றாகும்.

விழிஞ்சம் துறைமுகம் இந்தியாவின் முதல் ஆழ்கடல் டிரான்ஷிப்மென்ட் மையமாக மாறியுள்ளது. கண்ட்லா துறைமுகம் நாட்டின் முதல் பசுமை ஹைட்ரஜன் வசதியை வழங்குகிறது. மராட்டிய மாநிலம் பால்கரில் உள்ள வத்வான் துறைமுகத் திட்டம், சுமார் ரூ.76,000 கோடி முதலீட்டில், 20 மீட்டர் உயரத்தில் உலகில் உள்ள சில ஆழ்கடல் துறைமுகங்களில் ஒன்றாக இருக்கும். அதன் தடையற்ற ரெயில் மற்றும் நெடுஞ்சாலை இணைப்பு, டெல்லி-மும்பை விரைவுச் சாலை மற்றும் மேற்கு சரக்கு வழித்தடத்திற்கு அருகாமையில் இருப்பது அந்த பிராந்தியத்தின் பொருளாதார நிலையை மாற்றுவதோடு, தளவாடங்கள், கிடங்கு மற்றும் வர்த்தகத்திற்கான புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கும்.

சரக்கு போக்குவரத்து மசோதா முதல் இந்திய துறைமுக மசோதா (2025) வரையிலான 5 முக்கிய மசோதாக்கள், கடல்சார் நிர்வாகத்தை நவீனமயமாக்கியுள்ளன, வர்த்தகத்தை எளிமைப்படுத்தியுள்ளன, மாநிலங்களுக்கு அதிகாரம் அளித்துள்ளன மற்றும் இந்தியாவை உலகளாவிய தரநிலைகளுடன் இணைத்துள்ளன. இந்த வளர்ச்சியை விரைவுபடுத்த, கடல்சார் துறைக்கு ரூ. 70,000 கோடி மதிப்பிலான ஒரு தொகுப்பை அரசாங்கம் அங்கீகரித்துள்ளது.

கப்பல் கட்டும் உதவித் திட்டம், கடல்சார் மேம்பாட்டு நிதி மற்றும் கப்பல் கட்டும் மேம்பாட்டுத் திட்டம் ஆகியவை ரூ. 4.5 லட்சம் கோடிக்கு மேல் முதலீட்டை ஈர்க்கும் மற்றும் 2,500-க்கும் மேற்பட்ட கப்பல்களை உற்பத்தி செய்ய உதவும். இந்த முயற்சி கப்பல் கட்டும் துறை மற்றும் கடல்சார் கண்டுபிடிப்புகளில் உலக சக்திகளில் ஒன்றாக இந்தியாவை நிலைநிறுத்தும்.

கடல்சார் துறையில் முதலீடு செய்வதற்கு சரியான இடமாக இந்தியா உள்ளது என்பதை என்னால் நம்பிக்கையுடன் சொல்ல முடியும். எங்களிடம் மிக நீண்ட கடற்கரை உள்ளது. எங்களிடம் மூலோபாய உலகளாவிய வர்த்தக வழிகள் உள்ளன, உலகத் தரம் வாய்ந்த துறைமுகங்கள் உள்ளன.

மேலும், நீலப் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான லட்சிய தொலைநோக்குப் பார்வை எங்களிடம் உள்ளது. எங்களிடம் உள்கட்டமைப்பு, புதுமை மற்றும் நோக்கம் உள்ளது. நமது இளைஞர்களின் சக்தியால், புதுமைக்கு ஏற்ற சுற்றுச்சூழல் நம்மிடம் உள்ளது.”

இவ்வாறு பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

