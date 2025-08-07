பிரதமர் மோடியுடன் கமல்ஹாசன் எம்.பி. சந்திப்பு

பிரதமர் மோடியுடன் கமல்ஹாசன் எம்.பி. சந்திப்பு
தினத்தந்தி 7 Aug 2025 5:47 PM IST
பிரதமர் மோடியை மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்து பேசியுள்ளார் கமல்ஹாசன் எம்.பி

புதுடெல்லி,

பிரதமர் மோடியை , மாநிலங்களவை எம்.பி.,யும், நடிகருமான கமல்ஹாசன் சந்தித்து பேசினார். தமிழகத்தில் இருந்து நாடாளுமன்ற மேலவை எம்.பியாக தேர்வான நடிகர் கமல்ஹாசன் கடந்த ஜூலை 25 ம் தேதி எம்.பி.,யாக பதவியேற்று கொண்டார். அவருக்கு பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்து இருந்தனர். இந்நிலையில், கமல்ஹாசன் இன்று பிரதமர் மோடியை சந்தித்து பேசினார். இது தொடர்பாக சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில் கமல்ஹாசன் கூறியிருப்பதாவது:

பிரதமர் மோடியை மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தேன். ஒரு கலைஞனாகவும், தமிழகத்தின் பிரதிநிதியாகவும் அவரிடம் சில கோரிக்கைகளை தெரிவித்திருக்கிறேன். அவற்றுள் தலையாயது கீழடி.தமிழின் தொன்மையை, தமிழ் நாகரிகத்தின் பெருமையை உலகிற்கு உரக்க சொல்லும் தமிழர்களின் முன்னெடுப்புகளுக்கு பிரதமர் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டேன். இவ்வாறு அந்த பதிவில் கமல்ஹாசன் கூறியுள்ளார்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

