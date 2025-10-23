பீகாரில் நவ.14-ம் தேதிக்கு பிறகு பெண்கள் அதிகாரமளிப்பதற்கான புதிய சகாப்தம் தொடங்கும் - பிரதமர் மோடி
பீகாரில் உள்ள இளைஞர்கள் நக்சலைட் மற்றும் மாவோயிஸ்ட் பயங்கரவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டனர் என்று பிரதமர் மோடி கூறினார்.
புதுடெல்லி,
234 தொகுதிகளை கொண்ட பீகார் மாநில சட்டசபைக்கு நவம்பர் 6 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் 2 கட்டங்களாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. நவ., 14ம் தேதி முடிவுகள் வெளியாகின்றன. தற்போது முதல்-மந்திரியாக இருக்கும் ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சியின் தலைவர் நிதிஷ்குமார், பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்து இந்த தேர்தலை எதிர்கொள்கிறார். இந்தியா கூட்டணி சார்பில் முதல்-மந்திரி வேட்பாளராக ராஷ்டீரிய ஜனதா தள தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ் களம் இறக்கப்பட்டுள்ளார். . அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தேர்தல் பிரசாரத்தில் மும்முரம் காட்டி வருகிறது. பீகார் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது.
பீகார் சட்டசபை தேர்தலை முன்னிட்டு, பாஜகவினருடன் பிரதமர் மோடி கலந்துரையாடினார். அப்போது அவர் பேசியதாவது:-
ஜனநாயகத்தின் திருவிழாவை பீகார் கொண்டாட உள்ளது. மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கு புது அத்தியாயம் எழுதுவதற்காக நடக்கும் தேர்தல் ஆகும். இதில் பீகார் இளைஞர்களுக்கு முக்கிய பங்கு உண்டு. எதிர்க்கட்சிகள் எவ்வளவு மறைத்தாலும், பீகாரில் நடந்த காட்டாட்சியை 100 ஆண்டுகள் ஆனாலும் மக்கள் மறக்க மாட்டார்கள்.
பீகாரில் 'லத்பந்தன்' என்று தங்களை அழைத்துக் கொள்பவர்களுக்கு, லத்தியை எப்படி பயன்படுத்துவது, தொடர்ந்து போராடுவது என்பது மட்டுமே தெரியும்.
'லத்பந்தன்' அமைப்பிற்கு, அவர்களின் சொந்த நலன்தான் மிக முக்கியமானது. பீகார் இளைஞர்களைப் பற்றி அவர்களுக்கு கவலையில்லை. பல தசாப்தங்களாக, நாட்டின் மற்றும் பீகாரில் உள்ள இளைஞர்கள் நக்சலைட் மற்றும் மாவோயிஸ்ட் பயங்கரவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டனர். மாவோயிஸ்ட் பயங்கரவாதத்தின் உதவியுடன் அவர்கள் தேர்தல்களில் கூட வெற்றி பெற்றனர்.
பீகாரின் அழிவில் நக்சலைட் மற்றும் மாவோயிஸ்ட் பயங்கரவாதம் பெரும் பங்கு வகித்தது. இந்த மாவோயிஸ்ட் பயங்கரவாதம் பள்ளிகள், கல்லூரிகள் அல்லது மருத்துவமனைகளைத் திறக்க அனுமதிக்கவில்லை, அதற்கு பதிலாக ஏற்கனவே கட்டப்பட்ட மருத்துவமனைகளை அழித்தது. அவர்கள் மக்களின் தொழில்களை வளர அனுமதிக்கவில்லை..இதிலிருந்து பீகாரை வெளியே கொண்டு வர நிறைய முயற்சிகள் தேவைப்படுகின்றன. அதனைத்தான் நாங்கள் அதைச் செய்கிறோம்.
2014 முதல் நாங்கள் மிகவும் கடினமாக உழைத்து வருகிறோம். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பீகாரை காட்டு ராஜ்ஜியத்தின் இருளில் இருந்து மீட்டு வளர்ச்சியின் புதிய வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது. இன்று, பீகாரில் நக்சலைட், மாவோயிசம் மற்றும் பயங்கரவாதத்தை ஒழிப்பதை நோக்கி நாம் வேகமாக நகர்ந்து வருகிறோம். பீகார் இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாப்பது நமது கடமை, அதற்காக நாங்கள் முழு நேர்மையுடன் பாடுபடுகிறோம்.
பீகாரின் மகள்கள் எல்லா இடங்களிலும் தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர் 'காட்டு ராஜ்' காலத்தில், மோசடிகள் நடந்தன. எங்கள் ஆட்சி வளர்ச்சிக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது. அவர்கள் பீகாரின் மகள்களை நான்கு சுவர்களுக்குள் சிறையில் அடைத்தனர். எனவே, அவர்களை அதிகாரத்திலிருந்து விலக்கி வைப்பது மிகவும் முக்கியம். 1 கோடிக்கும் மேல் அதிகமான சகோதரிகள் தங்கள் சொந்த தொழில்களைத் தொடங்க ஒவ்வொரு வங்கிக் கணக்கிலும் 10,000 ரூபாய் பெற்றுள்ளனர். நவம்பர் 14 ஆம் தேதி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, பீகாரில் பெண்கள் அதிகாரமளிப்பதற்கான ஒரு புதிய சகாப்தம் தொடங்கும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.