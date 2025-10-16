கடற்படையினருடன் தீபாவளி கொண்டாடுகிறார் பிரதமர் மோடி

கடற்படையினருடன் தீபாவளி கொண்டாடுகிறார் பிரதமர் மோடி
x
தினத்தந்தி 16 Oct 2025 8:20 PM IST
t-max-icont-min-icon

தீபாவளியை பிரதமர் மோடி கோவாவில் உள்ள இந்திய கடற்படையினருடன் கொண்டாட முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

புதுடெல்லி,

கடந்த 2014-ம் ஆண்டு பிரதமராக மோடி பதவியேற்றது முதல் தற்போது வரை ஒவ்வொரு தீபாவளி பண்டிகையையும், இந்திய பாதுகாப்பு படையினருடன் கொண்டாடுவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார். அந்த வகையில் வரும் 20-ந் தேதி கொண்டாடப்படும் இந்த ஆண்டுக்கான தீபாவளியை பிரதமர் மோடி கோவாவில் உள்ள இந்திய கடற்படையினருடன் கொண்டாட முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

பிரதமர் மோடி இதற்கு முன்பு 2014-ம் ஆண்டில் லடாக்கின் சியாச்சினிலும், 2015-ம் ஆண்டில் பஞ்சாபின் அமிர்த சரசில் உள்ள தோக்ராய் போர் நினைவிடத்திலும், 2016-ம் ஆண்டில் இமாசல பிரதேசத்தின் சும்டோவிலும் (இந்திய-சீன எல்லை), 2017-ம் ஆண்டில் ஜம்மு காஷ்மீரின் குரேஸ் பகுதியிலும், 2018-ம் ஆண்டில் உத்தரகாண்டின் ஹர்சிலில் உள்ள இந்தோ திபெத் படையினருடனும், 2019-ம் ஆண்டில் காஷ்மீரின் ரஜோரியிலும், 2020-ம் ஆண்டில் ராஜஸ்தானின் லோங்கேவாலாவிலும், 2021-ம் ஆண்டில் காஷ்மீரின் நவுஷெராவிலும், 2022-ம் ஆண்டில் கார்கில் போர் நினைவிடத்திலும், 2023-ம் ஆண்டில் இமாசலபிரதேசத்தின் லெப்சாவிலும், 2024-ம் ஆண்டில் குஜராத்தின் சர் கிரீக்கிலும் பாதுகாப்பு படையினருடன் தீபாவளி கொண்டாடினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X