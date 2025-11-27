அணுசக்தித் துறையையும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு திறக்க திட்டம் - பிரதமர் மோடி

அணுசக்தித் துறையையும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு திறக்க திட்டம் - பிரதமர் மோடி
தினத்தந்தி 27 Nov 2025 9:43 PM IST
இஸ்ரோ பல தசாப்தங்களாக இந்தியாவின் விண்வெளித் துறைக்கு ஒரு புதிய பயணத்தை வழங்கி வருகிறது.

புதுடெல்லி,

ஐதராபாத்தில் இந்திய விண்வெளி நிறுவனமான ஸ்கைரூட்டின் வளாகத்தை பிரதமர் மோடி காணொளி மூலம் திறந்து வைத்தார். அந்த நிறுவனத்தின் முதல் சுற்றுப்பாதை ராக்கெட்டான விக்ரம்-1-யையும் வெளியிட்டார். அப்போது பிரதமர் மோடி பேசியதாவது:-

விண்வெளித் துறையில் இன்று நாடு இதுவரை இல்லாத வாய்ப்பை பெற்று வருகிறது. தனியார் துறை இந்தியாவின் விண்வெளி சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில் பெரும் முன்னேற்றங்களை எடுத்து வருகிறது. 300க்கும் மேற்பட்ட விண்வெளி ஸ்டார்ட்அப்கள் புதிய நம்பிக்கையை அளித்து வருகின்றன.இந்தியாவின் விண்வெளித் துறை உலகளாவிய முதலீட்டாளர்களுக்கு கவர்ச்சிகரமானதாக மாறி வருகிறது. இந்தியாவின் தனியார் விண்வெளி திறமை உலகம் முழுவதும் தனக்கென ஒரு அடை யாளத்தை உருவாக்கி வருகிறது.

இந்தியாவின் விண்வெளி பயணம் வரையறுக்கப்பட்ட வளங்களுடன் தொடங்கியது. ராக்கெட்டின் பாகங்கள் மிதிவண்டியில் கொண்டு செல்லப்பட்ட காலத்தில் இருந்து தற்போது உலகின் மிகவும் நம்பகமான ஏவுகணை வாகனத்தை உருவாக்குவது வரை இந்திய விண்வெளி திட்டத்தின் பயணம் நீண்டு வருகிறது. இந்த மாறிவரும் கால கட்டத்தில், விண்வெளித் துறை மிகவும் விரிவடைந்து வருகிறது. அதனால்தான் விண்வெளித்துறையில் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சீர்திருத்தங்களைச் செய்துள்ளோம்.அதை தனியார் துறைக்குத் திறந்துள்ளோம். புதிய விண்வெளிக் கொள் கையை உருவாக்கி யுள்ளோம். இஸ்ரோ பல தசாப்தங்களாக இந்தியாவின் விண்வெளித் துறைக்கு ஒரு புதிய பயணத்தை வழங்கி வருகிறது.

இந்திய இளைஞர்கள் நாட்டின் நலன்களுக்கு முதலிடம் கொடுக்கிறார்கள். அவர்கள் ஒவ்வொரு வாய்ப்பையும் புத்திசாலித்தனமாகப் பயன்படுத்து கிறார்கள். அரசாங்கம் விண்வெளித் துறையை தனியாருக்கு திறந்தபோது இளைஞர்கள் குறிப்பாக நமது ஜெனரல் இசட் தலைமுறையினர் அதை முழுமையாகப் பயன் படுத்திக்கொள்ள முன்னேறினர். அவர்கள் புதிய தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்கி வருகின்றனர். அணுசக்தித் துறையையும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு திறக்க திட்டங்கள் இருக்கிறது.

இவ்வாறு மோடி பேசினார்.

