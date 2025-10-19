இந்தியா-அமெரிக்கா வர்த்தக ஒப்பந்தம் எப்போது? மத்திய மந்திரி பியூஸ் கோயல் பதில்
இருதரப்பு வர்த்தக விவாதங்களில் பொருளாதாரத்தின் ஒவ்வொரு பிரிவின் நலன்களும் கவனிக்கப்பட வேண்டும் என்று பியூஸ் கோயல் கூறியுள்ளார்.
புதுடெல்லி,
டெல்லியில் நேற்று மத்திய மந்திரி பியூஸ் கோயல் நிருபர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் கூறியதாவது:-
இந்தியாவுக்கும், அமெரிக்காவுக்கும் இடையிலான வர்த்தகப் பேச்சுவார்த்தைகள் மிகவும் இணக்கமான சூழ்நிலையில் முன்னேறி வருகின்றன. இருதரப்பு வர்த்தக விவாதங்களில் பொருளாதாரத்தின் ஒவ்வொரு பிரிவின் நலன்களும் கவனிக்கப்பட வேண்டும். வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் பேச்சுவார்த்தைகளை ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் முடிக்க முடியாது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
Related Tags :
Next Story