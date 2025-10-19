இந்தியா-அமெரிக்கா வர்த்தக ஒப்பந்தம் எப்போது? மத்திய மந்திரி பியூஸ் கோயல் பதில்

தினத்தந்தி 19 Oct 2025 1:37 AM IST
இருதரப்பு வர்த்தக விவாதங்களில் பொருளாதாரத்தின் ஒவ்வொரு பிரிவின் நலன்களும் கவனிக்கப்பட வேண்டும் என்று பியூஸ் கோயல் கூறியுள்ளார்.

புதுடெல்லி,

டெல்லியில் நேற்று மத்திய மந்திரி பியூஸ் கோயல் நிருபர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் கூறியதாவது:-

இந்தியாவுக்கும், அமெரிக்காவுக்கும் இடையிலான வர்த்தகப் பேச்சுவார்த்தைகள் மிகவும் இணக்கமான சூழ்நிலையில் முன்னேறி வருகின்றன. இருதரப்பு வர்த்தக விவாதங்களில் பொருளாதாரத்தின் ஒவ்வொரு பிரிவின் நலன்களும் கவனிக்கப்பட வேண்டும். வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் பேச்சுவார்த்தைகளை ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் முடிக்க முடியாது.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

